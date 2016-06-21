الإسعاف: 6 مصابين فى أحداث اقتحام أولترس أهلاوى استاد التتش

أكد الدكتور أحمد الأنصارى رئيس هيئة الإسعاف بوزارة الصحة، أن أحداث النادى الأهلى مساء أمس الإثنين أسفرت عن 6 مصابين تم نقل 4 منهم لمستشفى الهلال و2 لمستشفى المعلمين، وجميعهم حالتهم مستقرة.

وقال رئيس هيئة الإسعاف فى وزارة الصحة فى تصريحات لـ"اليوم السابع" إنه تم الدفع بـ 5 سيارات إسعاف إلى موقع الأحداث، مشيراً إلى أن الإسعاف يعمل على مدار الساعة لتقديم كافة الخدمات للجمهور.

وكان عدد من أولترس أهلاوى قام باقتحام استاد التتش بالنادى الأهلى مساء أمس.

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