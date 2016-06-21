إصابة 9 أشخاص بتسمم غذائى بالفيوم بسبب تناول عصير فاسدة بوجبة الإفطار

أصيب 9 أشخاص من محافظة الفيوم بحالة تسمم غذائى إثر تناولهم عصائر فاسدةـ وتم نقلهم الى مستشفى "إطسا" المركزي، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.إعلان - Ads إعلان - Ads
>وفاة ربة منزل أشعلت النيران فى جسدها لخلافات مع زوجها
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كان مستشفى إطسا المركزى بمحافظة الفيوم استقبل، منذ قليل، 9 أشخاص مصابين بحالة تسمم غذائى، وهم :"محمد أحمد عوض 35 سنة، وحبية محمد احمد 3 سنوات ويوسف احمد عوض 12 سنة، وهاجر محمد عوض 21 سنة، وشيماء محمد أحمد 6 سنوات ،وسهير عبد الحميد 62 سنة، وأمانى عبد العليم زهران 23 سنة، ويحى محمد أحمد 8 سنوات، وإيمان دياب محمد 9 سنوات، وتبين أن جميعهم تناولوا عصائر فاسدة خلال وجبة الإفطار، وتم عمل الإسعافات اللازمة لهم، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.
>وفاة ربة منزل أشعلت النيران فى جسدها لخلافات مع زوجها
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