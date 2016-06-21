إصابة 9 أشخاص بتسمم غذائى بالفيوم بسبب تناول عصير فاسدة بوجبة الإفطار

أصيب 9 أشخاص من محافظة الفيوم بحالة تسمم غذائى إثر تناولهم عصائر فاسدةـ وتم نقلهم الى مستشفى "إطسا" المركزي، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.

كان مستشفى إطسا المركزى بمحافظة الفيوم استقبل، منذ قليل، 9 أشخاص مصابين بحالة تسمم غذائى، وهم :"محمد أحمد عوض 35 سنة، وحبية محمد احمد 3 سنوات ويوسف احمد عوض 12 سنة، وهاجر محمد عوض 21 سنة، وشيماء محمد أحمد 6 سنوات ،وسهير عبد الحميد 62 سنة، وأمانى عبد العليم زهران 23 سنة، ويحى محمد أحمد 8 سنوات، وإيمان دياب محمد 9 سنوات، وتبين أن جميعهم تناولوا عصائر فاسدة خلال وجبة الإفطار، وتم عمل الإسعافات اللازمة لهم، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.

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