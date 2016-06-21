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التحقيق مع 12 متسللا سودانيا تم ضبطهم بمنطقة حدودية فى سيناء

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التحقيق مع 12 متسللا سودانيا تم ضبطهم بمنطقة حدودية فى سيناء التحقيق مع 12 متسللا سودانيا تم ضبطهم بمنطقة حدودية فى سيناء
بدأت أجهزة الأمن بشمال سيناء تحقيقاتها مع 12 متسللا سودانيا تم إلقاء القبض عليهم فى منطقة حدودية بسيناء.

وقال مصدر أمنى إن المقبوض عليهم تم توقيفهم بالقرب من العلامة الدولية 44 جنوب رفح، واعترف جميعهم أنهم وصلوا لهذه المنطقة عن طريق عصابة متخصصة فى تهريب البشر، بغرض أن يتسللوا لإسرائيل بحثا عن مورد رزق لهم، وهربا من أوضاعهم المعيشية السيئة بالسودان على حسب قولهم.

كما تشير التحقيقات إلى أن المهربين تركو المتسللين بمنطقة صحراوية، وأخبروهم أن عليهم اجتياز الخط الحدودى مترجلين، وأثناء محاولتهم تم إلقاء القبض عليهم.


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