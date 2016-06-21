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CNN : إصابة أربعة مستشارين عسكريين أمريكيين جراء شظايا فى سوريا

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CNN : إصابة أربعة مستشارين عسكريين أمريكيين جراء شظايا فى سوريا CNN : إصابة أربعة مستشارين عسكريين أمريكيين جراء شظايا فى سوريا
أصيب أربعة مستشارين عسكريين أمريكيين بجروح طفيفة جراء شظايا خلال شهر يونيو الجارى شمال سوريا وذلك من قبل مهاجمين يُعتقد أنهم عناصر من تنظيم "داعش".

ونقلت موقع CNN ، الاثنين، عن مسئولين بوزارة الدفاع الأمريكية تأكيدهم أن قذيفة مضادة للدبابات سقطت بالقرب من موقع المستشارين وانفجار سيارة بالقرب منهم ما أدى لإصابتهم.

وقال الموقع الامريكى إن السياسة الرسمية للإدارة الأمريكية هى أن القوات فى سوريا والعراق موجودة لأغراض التدريب وتقديم المشورة ومساعدة القوات المحلية، ولا يشمل دورهم الانخراط فى القتال، ولكنهم ردوا بإطلاق النار عندما هوجموا، كما تحركوا سابقا لمساعدة القوات المحلية عندما كانوا يواجهون نيرانا معادية.

وقال مسؤولون أمريكيون إن البنتاجون لا يكشف علنا عادة عندما يُجرح الجنود، لأن تلك الحوادث تشمل فى المقام الأول قوات العمليات الخاصة، والجيش لا يرغب فى الكشف عن المواقع المحددة التى يعملون فيها، ويأمل أن تظل مواقعهم غير معروفة لـ"داعش".


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