وصول 6 مصابين من قوات الشرطة إلى مستشفى العريش

أفاد مصدر طبى بشمال سيناء مساء اليوم أن 6 من قوات الشرطة نقلوا لمستشفى العريش مصابين بكسور وشظايا، إثر تعرض مدرعة تقلهم لانفجار عبوة ناسفة، أثناء سيرها على طريق بمركز الحسنة فى وسط سيناء.

وأوضح المصدر أن المصابين هم النقيب جميل فتحى محمد، 28 سنة من القاهرة، والمجندون أحمد صابر صالح، 21 سنة من المحلة، وسالم محمد عبدالعزيز 23 سنة من الفيوم، ومهند عادل على 21 سنة من سوهاج، وعبد الناصر صابر عبد العزيز 22 سنة من الغربية، وسعيد إبراهيم سعد 21 سنة من القاهرة.

تشييع جثمان أمين شرطة بالدقهلية استشهد فى شمال سيناء

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