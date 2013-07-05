ثوار جرجا: نرفض إرهاب التيارات الإسلامية من أجل ترويع الشعب

نرفض محاولات التدخل الخارجي لبث الفزع والرعب في نفوس المواطنين..

كتب : الوطن منذ 8 دقائق

أكد محمود البنان النشاط السياسي ومنسق حركة شباب جرجا، أن ثوار المدينة من كافة القوى والأحزاب السياسية، ترفض إرهاب التيارات الإسلامية وعلى رأسها الإخوان المسلمين.

وأكدوا، في بيان لهم منذ قليل، أنهم "في اعتصام مستمر، وأنهم يدينون ما تقوم به جماعة الأخوان وأنصارهم في المدن المختلفة بالجمهورية، من اعتداءات وسفك للدماء، ومحاولة إرهاب الشعب المصري وتصويره على أن هناك انقلابا عسكريا، نقول لهم موتوا بغيظكم لن تفلح مع المصريين".

ومن جانبه أكد مدوح القعيد أمين حزب مصر المستقبل، أن ثوار رجا يرفضون تدخل "الأمريكان" بأي شكل من الأشكال، وأن ما يحدث الآن تقف وراءه الإدارة الأمريكية حليف الإخوان".

وتابع القعيد أن "هناك من يبث سمومه في أذن السوهاجية، من أجل أخافتهم، والتلويح بالقتل واستخدام مياه النار في حالة النزول في الميادين، وأن الثوار، يؤكدون على أن مثل هذه الأشاعات ومن يروجوها، فقاقيع هواء، لا ثقل لها ولا وزن، وأن الشعب السوهاجي مصمم علي مكتسبات الثورة، وأنه مع الشعب المصري ضد الإخوان وأنصارهم الذين يتاجرون بالدين".