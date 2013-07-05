أخبار عاجلة

والد «يوستينا»: «بنتي الأولى على جامعتها.. وقاضي الحشيش ضيّعها» -
جدول أعمال السيسي في واشنطن.. والرئاسة: مصر منفتحة على الجميع -
فيديو| «أديب» عن التحرش الجماعي بفتاة الزقازيق: «شعب متدين بطبعه» -
مساء dmc - حلقة السبت 1-4-2017 مع إيمان الحصري لقاء مع السفير ياسر رضا سفير مصر بواشنطن -
فيديو| مرتضى منصور لمؤمن سليمان: «مش هتشوف الزمالك تاني يا كومبارس» -
عبد الحليم علي مديرا للكرة.. ومحمد صلاح مدربا للزمالك -
بنفيكا يتعادل مع بورتو بهدف لكل منهما في الدوري البرتغالي -
للمرة الرابعة على التوالي.. باريس سان جيرمان بطلا لكأس الرابطة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. DMC

ثوار جرجا: نرفض إرهاب التيارات الإسلامية من أجل ترويع الشعب

Google+ Print
ثوار جرجا: نرفض إرهاب التيارات الإسلامية من أجل ترويع الشعب ثوار جرجا: نرفض إرهاب التيارات الإسلامية من أجل ترويع الشعب
نرفض محاولات التدخل الخارجي لبث الفزع والرعب في نفوس المواطنين..

كتب : الوطن منذ 8 دقائق

أكد محمود البنان النشاط السياسي ومنسق حركة شباب جرجا، أن ثوار المدينة من كافة القوى والأحزاب السياسية، ترفض إرهاب التيارات الإسلامية وعلى رأسها الإخوان المسلمين.

وأكدوا، في بيان لهم منذ قليل، أنهم "في اعتصام مستمر، وأنهم يدينون ما تقوم به جماعة الأخوان وأنصارهم في المدن المختلفة بالجمهورية، من اعتداءات وسفك للدماء، ومحاولة إرهاب الشعب المصري وتصويره على أن هناك انقلابا عسكريا، نقول لهم موتوا بغيظكم لن تفلح مع المصريين".

ومن جانبه أكد مدوح القعيد أمين حزب المستقبل، أن ثوار رجا يرفضون تدخل "الأمريكان" بأي شكل من الأشكال، وأن ما يحدث الآن تقف وراءه الإدارة الأمريكية حليف الإخوان".

وتابع القعيد أن "هناك من يبث سمومه في أذن السوهاجية، من أجل أخافتهم، والتلويح بالقتل واستخدام مياه النار في حالة النزول في الميادين، وأن الثوار، يؤكدون على أن مثل هذه الأشاعات ومن يروجوها، فقاقيع هواء، لا ثقل لها ولا وزن، وأن الشعب السوهاجي مصمم علي مكتسبات الثورة، وأنه مع الشعب المصري ضد الإخوان وأنصارهم الذين يتاجرون بالدين".

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

DMC

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
جدول أعمال السيسي في واشنطن.. والرئاسة: مصر منفتحة على الجميع

جدول أعمال السيسي في واشنطن.. والرئاسة: مصر منفتحة على الجميع

مساء dmc - حلقة السبت 1-4-2017 مع إيمان الحصري لقاء مع السفير ياسر رضا سفير مصر بواشنطن

مساء dmc - حلقة السبت 1-4-2017 مع إيمان الحصري لقاء مع السفير ياسر رضا سفير مصر بواشنطن

معتز عبد الفتاح: استقرار المنطقة يتطلب علاقات قوية بين مصر وأمريكا

معتز عبد الفتاح: استقرار المنطقة يتطلب علاقات قوية بين مصر وأمريكا

أسعار العملات اليوم الأحد 2 إبريل 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم الأحد 2 إبريل 2017 في بنك مصر