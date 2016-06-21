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هالة صدقى: دفاعى عن مبارك ليس لشخصه ولكن بعد رحيله انتهى احترام الكبير

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هالة صدقى: دفاعى عن مبارك ليس لشخصه ولكن بعد رحيله انتهى احترام الكبير هالة صدقى: دفاعى عن مبارك ليس لشخصه ولكن بعد رحيله انتهى احترام الكبير
أكدت الفنانة هالة صدقى أن طلبها بوضع تمثال للرئيس الأسبق حسنى مبارك فى أحد الميادين العامة بشوارع القاهرة الرئيسية، جاء احتراماً لهيبة الدولة وعدم إهانة الكبار، مضيفة "كنا بنقول سيادة الوزير و المحافظ و لكن دلوقتى فى الألقاب أصبحنا لا نحترم الكبير، و سارت النبرة السائدة عدم الاحترام لكبار السن أو المقام".

وأشارت الفنانة هالة صدقى خلال لقائها مع الإعلامى وائل الإبراشى ببرنامج "العاشرة مساءً"، والمذاع على فضائية "دريم"، إلى أنها تحترم ثورة يناير وشبابها أصحاب الأحلام الوردية التى اختطفها بعض اصحاب المصالح الخاصة، مؤكدة "اتفق مع شباب الثورة على وجوب التغيير، و لولا ما فعلوه لما وصلت إلى ما هى عليه الآن، وخوفى كان على بلدى وليس على أشخاص".

وأضافت صدقى "الفنان شخصية ليست سياسية وكان يجب على معارضى النظام من الفنانين أن يبقوا فى مجالهم دون الحديث فى السياسة".


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