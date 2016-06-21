"الزراعة": استمرار الحملات على أسواق اللحوم وموائد الرحمن لضمان سلامتها

قال الدكتور إبراهيم محروس رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة، إنه منذ بداية شهر رمضان الكريم، تقوم جميع مديريات الطب البيطرى، بمواصلة اتخاذ جميع الإجراءات الرقابية على أسواق ومحلات البيع وتداول اللحوم والدواجن المبردة والمجمدة، وتكثيف الحملات البيطرية لمراقبة الأسواق ، ومحلات الجزارة لضبط الجزارين المخالفين،والذين يقومون بذبح حيواناتهم خارج المجازر الحكومية، وتحرير محاضر لهم ومصادرة اللحوم المخالفة أو إعدامها،وذلك بالتنسيق مع الأجهزة الرقابية الشرطة والتموين.

وأكد رئيس الخدمات البيطرية، فى تصريحات "اليوم السابع" أن هناك تكثيف الرقابة على الوجبات المقدمة على موائد الرحمن بمختلف القطاعات والهيئات،لضمان وصول وجبات سليمة وآمنة للمواطنين، ومتابعة تداول المنتجات الحيوانية بالأسواق لضمان سلامتها للاستهلاك الآدمى، ومتابعة الثلاجات وأماكن عرض وتداول المنتجات الغذائية ذات الأصل الحيوانى، وحملات على الأماكن السياحية كالفنادق والمطاعم والنوادى الرياضية.

وأوضح، أن هناك تعليمات مشددة لمديريات الطب البيطرى بمحافظات الجمهورية، بمنع إقامة أسواق أو شوادر عشوائية لعرض وبيع اللحوم نظراً لتلوث اللحوم المعروضة بها لتعرضها لعوادم السيارات،وإلغاء جميع الاجازات للأطباء البيطريين والعاملين بالمجـازر وتعزيز المجازر بقوة من الأطباء المتخصصين بالكشف على اللحوم، وتزويدها بالأختام والمــــادة السرية،والاهتمام بعمل الصيانة اللازمة بالمجازر من ناحية الصرف الصحى والمياه والكهرباء.