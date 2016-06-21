حظك اليوم برج الحمل الثلاثاء 21 يونيو 2016

برج الحمل على الصعيد المهنى :

>تحدث لك مشاكل كبيرة فى العمل هذه الأيام بسبب استهانتك بالمشاكل الصغيرة التى ارتكبتها فى الماضى والتى كررتها أكثر من مرة مما افقدك مصداقيتك فى العمل وكون عنك انطباعا سلبيا اكثر خطورة مما تتصور على مستقبلك المهني. على الصعيد العاطفي:

>الخطأ نفسه ترتكبه بشان المطالب العاطفية من شريكك والتى تعتبرها مزعجة فتقرر ان تتجاهلها بينما الحل هو أن تجلسا معا وتتحدثا بوضوح حول مستقبل علاقتكما وحول قدرتك على تقديم هذه المطالب من عدمها. برج الحمل على الصعيد الصحي:

>تعانى من الكثير من المشاكل الصحية بسبب العصبية وسرعة غضبك وانفعالك وطريقتك فى التعبير عن هذا الغضب والتى تتمثل فى تناول الكثير من الأكل السريع وتدخين السجائر وشرب القهوة وهى كلها سلوكيات مدمرة للصحة فحاول ان تعيد النظر فى أسلوبك هذا وتغيره لانقاذ ما يمكن إنقاذه من صحتك. توقعات علماء الفلك لبرج الحمل:

>أحيانا يكون تغاضيك عن اخطاء الأخرين رغم معرفتهم الكاملة بأنك تعرفها بمثابة فرصة ثانية يستغلونها للاعتذار لك عن اخطائهم بحقك.

شبكةعيونالإخبارية

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