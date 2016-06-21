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برج العقرب حظك اليوم الثلاثاء 21/6/2016

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برج العقرب حظك اليوم الثلاثاء 21/6/2016 برج العقرب حظك اليوم الثلاثاء 21/6/2016

على الصعيد المهني:


>بدأ الحظ فى الابتسام إليك، والترقيات تقترب منك بشكل كبير بعدما طرحت عدد من الأفكار التى حازت على إعجاب كثير من الزملاء و الرؤساء، وبالرغم من إنك احد العناصر الجديدة فى العمل، إلا أن الخبرات المكتسبة من الشخصيات المحيطة بك تثرى معلوماتك وتجعلك فى مقدمة رجال المهام الصعبة الذين يمكن الاعتماد عليهم فى عدد من المواقف.

برج العقرب على الصعيد العاطفى:


>يبدو أن النجاح فى النواحى العملية، ينتقل بالتبعية إلى النجاح على صعيد العاطفى، حيث تعمل على حل كثير من المشكلات بينك وبين شريك حياتكن وتعود أجواء العلاقة إلى هدوءها السابق مما يعطيك فرصة أكبر للتعبير عن مشاعرك، والإقبال على اتخاذ خطوات رسمية، تزيد من قوة العلاقة وتثبت صدق مشاعرك ونبلها.

برج العقرب على الصعيد الصحى:


>حالتك الصحية مستقرة، لكن تحتاج لاستعادة لياقتك البدنية، ولذلك فممارسة الرياضة ستكون الحل الأمثل للعودة إلى القوام الرياضى المثالى، والتخلى عن مشاعر الإجهاد المسيطرة عليك فى معظم الأوقات، ولا تنسى تناول الخضروات والفاكهة.

توقعات علماء الفلك لبرج العقرب :


>يتوقع علماء الفلك لمولود برج العقرب أن يعيش فترة سعيدة جداً، لم تظهر هذه الأجواء على مختلف نواحى حياة مولود العقرب من القبل، حيث يقبل على عدد من الترقيات فى محيط العمل، تجعله يقفز بخطوات سريعة إلى مناصب أعلى ويكون من ذوى الكفاءات فى العمل.

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مصر 365

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