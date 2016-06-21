حظك اليوم برج الجوزاء الثلاثاء 21 يونيو 2016

برج الجوزاء على الصعيد المهني:

على الصعيد العاطفي:

برج الجوزاء على الصعيد الصحي:

توقعات علماء الفلك لبرج الجوزاء:

>مشاكل كثيرة فى العمل يمكنك ان تحلها بوضع حدود واضحة بينك وبين زملائك فى العمل وبين رؤساءك وكذلك وضع حدود واضحة فى ما يخص مهامك فى العمل وواجباتك ومهام الآخرين كى لا تتحمل ما يفوق طاقتك.>علاقة جديدة تظهر فى الافق وتجعلك تعيد حساباتك بشأن علاقتك العاطفية الحالية او على الاقل تتعرف وعلى ما يزعجك بشأنها وما تحتاج لإعادة التفكير فيه منها. تحتاج ايضا النظر العلاقة من وجهة نظر شريكك وتتعرف على ما يحتاجه منك ونفكر بجدية فى بدء اتخاذ خطوات نحو التغيير.>الإفراط فى الموالح هذه الايام بسبب لك الكثير من المشاكل الصحية فاحرص على أن تستبدل نظامك الغذائى الحالى بآخر صحى أكثر خالى من الملح قدر الإمكان وستلاحظ تحسنا تدريجيًا فى حالتك الصحية وفى لياقتك البدنية أيضًا.>حاول أن تواجه مشاكلك الكبيرة فى الحياة ببعض الشجاعة والصراحة والوضوح فتحلى بالشجاعة اللازمة لتفعل ذلك.