دراسة أمريكية: الأطفال الذين يعانون من الجوع أكثر عنفًا ضد الآخرين

نتائج جديدة وخطيرة كشفت عنها دراسة علمية حديثة، حيث أفادت بأن الأطفال الذين يعانون من الجوع لديهم مشاكل فى السيطرة على انفعالاتهم العنيفة ضد الآخرين عند الكبر.

وخلال الدراسة التى نشرت فى المجلة الدولية لأبحاث البيئة والصحة العامة، وجد الباحثون أن الأطفال الذين عانوا من الجوع المتكرر أكثر عرضة للاندفاع وممارسة أعمال العنف ضد الآخرين عند وصولهم سن المراهقة والبلوغ بمعدل الضعف مقارنة بالآخرين.

وقد أظهرت أبحاث سابقة أن الجوع فى مرحلة الطفولة يساهم فى مجموعة متنوعة من النتائج السلبية الأخرى، بما فى ذلك ضعف الأداء الأكاديمي، وتعد هذه الدراسة الأولى التى تكشف عن وجود علاقة بين الجوع فى مرحلة الطفولة، وانخفاض مستوى ضبط النفس والعنف بين الأفراد.

وقال الدكتور أليكس بيكويرو، أستاذ علم الجريمة الأمريكى، أن التغذية الجيدة ليست حاسمة فقط لتحقيق النجاح الأكاديمي، ولكن عندما يبدأ الطفل فى الفشل بالمدرسة، فإنه يفشل فى المجالات الأخرى بالحياة.

>وأضاف الباحثون أن هناك أكثر من 15 مليون طفل أمريكى يعانى من انعدام الأمن الغذائى أو عدم وجود الوصول بشكل منتظم إلى التغذية الكافية، لافتين إلى أنه يجب التصدى لهذه الظاهرة لتجنب السلوك المنحرف.

وقد نشرت نتائج الدراسة عبر الموقع الإخبارى الأمريكى “Medical Xpress”، وذلك فى العشرين من شهر يونيو الجارى.

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