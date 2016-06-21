الأمم المتحدة توافق على تقديم 15 مليون دولار للفارين من الفالوجة

وافقت الأمم المتحدة اليوم الاثنين ، على تقديم مساعدات طارئة تقدر بنحو 15 مليون دولار للفارين من القتال بين القوات العراقية وعناصر " تنظيم داعش " فى مدينة الفالوجة .

وذكرت شبكة فوكس نيوز الاخبارية الامريكية ،أن ستيفان اوبرين منسق شئون الاغاثة الانسانية بالامم المتحدة أكد أن أكثر من 85 ألف شخص فروا من القتال فى الفالوجة ، مشيرا الى أن هؤلاء الاشخاص فى حاجة ماسة الى المساعدات العاجلة قبل أن يتحول الوضع هناك الى كارثة انسانية.

واعترف اوبراين بأن هذا المبلغ – 15 مليون دولار – يعتبر محدودا ، حيث ان توفير احتياجات مثل هذا العدد الكبير من الفارين يستلزم توفير 65 مليون دولار ، داعيا الاطراف المانحة الى المسارعة بتقديم الاموال الاضافية اللازمة بهذا الصدد .

وكانت مدينة الفالوجة العراقية من اوائل المدن التى سقطت فى أيدى تنظيم داعش الارهابى فى شهر يناير عام 2014 غير ان القوات العراقية تمكنت مؤخرا من تحريرها .

تجدر الاشارة الى ان الامم المتحدة وجهت نداء لتوفير 861 مليون دولار للعراق خلال العام الجارى ، لكنها حصلت على 36 فى المائة فقط من هذا المبلغ .