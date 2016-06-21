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أخبار ليبيا اليوم.."كوبلر" يشدد ضرورة العمل على قيادة موحدة للجيش الليبى

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أخبار ليبيا اليوم.."كوبلر" يشدد ضرورة العمل على قيادة موحدة للجيش الليبى أخبار ليبيا اليوم.."كوبلر" يشدد ضرورة العمل على قيادة موحدة للجيش الليبى
ركزت أخبار ليبيا اليوم على تصريح المبعوث الأممى لدى ليبيا مارتن كوبلر حول الجيش الليبى، فيما تناولت أخبار ليبيا اليوم إعلان جهاز النهر الصناعى الليبى "منظومة الحساونة" عودة المياه إلى طرابلس بعد انقطاع دام أكثر من يومين.

وأبرزت أخبار ليبيا اليوم تشديد المبعوث الأممى لدى ليبيا مارتن كوبلر، على ضرورة العمل على «قيادة موحدة» للجيش الليبى بشكل أساسى تحت القيادة العليا للمجلس الرئاسى لحكومة الوفاق الوطني، حتى يمكن لليبيا التغلب على الإرهاب.

ونقلت أخبار ليبيا اليوم عن كوبلر عبر حسابه على موقع «تويتر»، : «العمل على قيادة موحدة للجيش الليبى تحت القيادة العليا للمجلس الرئاسى أساسي، عبر جيش موحد ومجهز بشكل جيد تستطيع ليبيا التغلب على الإرهاب».

وبين المبعوث الأممى أنه بإمكان ليبيا التقدم إلى الأمام عبر خطوات حازمة من قبل الدعائم الثلاثة للاتفاق السياسى الليبي، وهى تلك الممثلة فى المجلس الرئاسى ومجلس النواب ومجلس للدولة.

فيما تناولت أخبار ليبيا اليوم إعلان جهاز النهر الصناعى الليبى "منظومة الحساونة" ، عودة المياه إلى شبكة طرابلس بعد انقطاع دام أكثر من يومين، مؤكدًا ازدياد قوة تدفقها بشكل تدريجى.

وطالب الجهاز عبر صفحته الرسمية بموقع "الفيس بوك" اليوم، المواطنين بعدم الإسراف فى استهلاك المياه دون الحاجة، مشددًا على أهمية المحافظة عليها خلال اليومين المقبلين، حتى لا يتأخر وصول المياه إلى المناطق المرتفعة.

يذكر أن طرابلس وعددًا من المناطق تعانى انقطاع المياه بسبب انقطاع التيار الكهربائى، ومن المتوقع أن تصل المياه للمناطق المنخفضة أولاً ثم تدريجيًا تصل إلى المناطق الأعلى، ويتوقع عودة المياه بشكل طبيعى لجميع المواطنين بعد يومين من وصول المياه للشبكة.


>ليبيا: عودة المياه إلى العاصمة طرابلس بعد انقطاع يومين

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