أحمد تيمور: تكليف شركات خاصة بفرش وحدات الأسمرات لنقل1300 أسرة قبل العيد

أكد اللواء أحمد تيمور القائم بأعمال محافظ القاهرة، أن الأسبوع الماضى شهد عقد اجتماع بينه وبين قيادات بالقوات المسلحة والمسئولين بجمعية الأورمان، للانتهاء من تجهيز الوحدات السكنية بمدينة تحيا مصر فى الأسمرات بالمقطم.

وأشار إلى أن إدارة المهمات أوكلت مهمة الفرش لعدد من الشركات الخاصة، وذلك لإنهاء فرشهم قبل نهاية شهر رمضان حتى يبدأ التسكين.

وأضاف القائم بأعمال محافظ القاهرة فى تصريحات صحفية له اليوم، أنه من المقرر نقل حوالى 1300 أسرة من أسر الدويقة قبل نهاية شهر رمضان، بينهم 741 أسرة تم تسكينهم بمدينة السادس من أكتوبر بشكل مؤقت، و171 أسرة طلبوا الحصول على قيمة إيجارية مؤقتا، كما سيتم نقل ما يقرب من 200 أسرة قبل نهاية شهر رمضان من منازلهم بالدويقة إلى بيوتهم الجديدة بالأسمرات.