إصابة 14 بينهم 3 أمناء شرطة فى مشاجرة بين عائلتين ببنى سويف

أصيب منذ قليل ثلاثة أمناء شرطة و11 آخرين، فى مشاجرة بالشوم والحجارة بين عائلتين بقرية الشراهنى التابعة لمركز الفشن أقصى جنوب محافظة بنى سويف.

واستقبل مستشفى الفشن المركزى مساء الإثنين "محمود .ال.ال "، و محمد .ع " ، و"حسن .ب.ع" وأشقائه حسام وسيد، مصابين باشتباه ارتجاج فى المخ وكدمات وكسور متفرقة، وتم نقلهم إلى مستشفى بنى سويف العام لخطورة حالتهم.

كما استقبل مستشفى الفشن ثمانية حالات أخرى، مصابين بكسور وكدمات متفرقة بالجسم، واستقبل مستشفى ببا المركزى حالة أخرى مصابة بكسور وجروح، وجميعهم مقيمين قرية شرهى التابعة لدائرة مركز الفشن.

وعلى الفور انتقلت قوة من مركز شرطة الفشن برئاسة المقدم محمد البرنس نائب مأمور المركز إلى القرية للسيطرة على المشاجرة.

ودلت التحريات المبدئية على نشوب مشاجرة بين عائلتين من قرية الشراهنة التابعة لدائرة المركز، بسبب خلافات الجيرة، وجار ضبط المعتدين من الطرفين.

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