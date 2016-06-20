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بالفيديو.. رئيس مجلس النواب: الاقتصاد المصرى سيعود قوياً خلال عامين

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بالفيديو.. رئيس مجلس النواب: الاقتصاد المصرى سيعود قوياً خلال عامين بالفيديو.. رئيس مجلس النواب: الاقتصاد المصرى سيعود قوياً خلال عامين
وجه الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، تحية للرئيس عبد الفتاح السيسى، خلال كلمته بحفل أبناء الصعيد اليوم الإثنين، قائلاً : " تحية من القلب لابن البار الذى يؤمن إيمانا كاملا بأن تكون مصر قوية، وأن تحتل مكانها اللائق، وتحية لشعب مصر القوى الصامد".
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وأضاف "عبد العال" خلال كلمته، أن هناك ظروف اقتصادية صعبة، مشدداً : "لكن أطمئن الجميع أن الاقتصاد المصرى سيعود قوياً فى ظرف العامين المقبلين، كل المؤشرات تبرهن وتؤكد على ذلك، ولا تنسوا أن الأمن قد عاد، بدليل وجود هذا المؤتمر".

واستكمل خلال كلمته، : "سعيد بهذا اللقاء، سعيد بأننى أجد نفسى فى قرى أسوان وأسوان وأسيوط وقنا، وأشكركم إنكم رجعتوني للأيام الجميلة، أيام رمضان فى صعيد مصر، أرى فيكم الأخ و العم والابن والحفيد، كل هذا يجعلنى متفاءل ".

بحضور رئيس البرلمان.. أبناء الصعيد ينظمون حفل إفطارهم بمشاركة نجوم السياسة والإعلام (1)
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عادل لبيب ومحمود بكرى خلال حفل إفطار أبناء الصعيد

بحضور رئيس البرلمان.. أبناء الصعيد ينظمون حفل إفطارهم بمشاركة نجوم السياسة والإعلام (2)
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مصطفى بكرى وأحد حضور حفل الإفطار

بحضور رئيس البرلمان.. أبناء الصعيد ينظمون حفل إفطارهم بمشاركة نجوم السياسة والإعلام (3)
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سليمان وهدان وكيل البرلمان واللواء عادل لبيب وزير التنمية المحلية السابق

بحضور رئيس البرلمان.. أبناء الصعيد ينظمون حفل إفطارهم بمشاركة نجوم السياسة والإعلام (4)
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مصطفى بكرى وأحد حضور حفل الإفطار

بحضور رئيس البرلمان.. أبناء الصعيد ينظمون حفل إفطارهم بمشاركة نجوم السياسة والإعلام (5)
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على عبد العال رئيس البرلمان

بحضور رئيس البرلمان.. أبناء الصعيد ينظمون حفل إفطارهم بمشاركة نجوم السياسة والإعلام (6)
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على عبد العال ومصطفى بكرى

بحضور رئيس البرلمان.. أبناء الصعيد ينظمون حفل إفطارهم بمشاركة نجوم السياسة والإعلام (7)
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على عبد العال ومصطفى بكرى خلال حفل إفطار أبناء الصعيد

بحضور رئيس البرلمان.. أبناء الصعيد ينظمون حفل إفطارهم بمشاركة نجوم السياسة والإعلام (8)
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على عبد العال ومصطفى بكرى خلال حفل إفطار أبناء الصعيد

بحضور رئيس البرلمان.. أبناء الصعيد ينظمون حفل إفطارهم بمشاركة نجوم السياسة والإعلام (9)
>

على عبد العال يحيى الحضور

بحضور رئيس البرلمان.. أبناء الصعيد ينظمون حفل إفطارهم بمشاركة نجوم السياسة والإعلام (10)
>

على عبد العال يحيى الحاضرين فى حفل إفطار أبناء الصعيد

بحضور رئيس البرلمان.. أبناء الصعيد ينظمون حفل إفطارهم بمشاركة نجوم السياسة والإعلام (11)
>

على عبد العال يحيى الحاضرين فى حفل إفطار أبناء الصعيد

بحضور رئيس البرلمان.. أبناء الصعيد ينظمون حفل إفطارهم بمشاركة نجوم السياسة والإعلام (12)
>

على عبد العال يشارك فى حفل إفطار أبناء الصعيد

بحضور رئيس البرلمان.. أبناء الصعيد ينظمون حفل إفطارهم بمشاركة نجوم السياسة والإعلام (13)
>

على عبد العال يحيى الحاضرين فى حفل إفطار أبناء الصعيد

بحضور رئيس البرلمان.. أبناء الصعيد ينظمون حفل إفطارهم بمشاركة نجوم السياسة والإعلام (14)
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على عبد العال يحيى الحاضرين فى حفل إفطار أبناء الصعيد

حفل افطار ابناء الصعيد (1)
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الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب و عادل لبيب محافظ قنا الأسبق والنائب صلاح حسب الله

حفل افطار ابناء الصعيد (2)
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النائب صلاح حسب الله والنائب محمد سليم

حفل افطار ابناء الصعيد (3)
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عدد من المشاركين فى حفل الإفطار

حفل افطار ابناء الصعيد (4)
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عادل لبيب محافظ قنا الأسبق

حفل افطار ابناء الصعيد (5)
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النائب مصطفى بكرى

حفل افطار ابناء الصعيد (6)
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الدكتور على عبد العال وعادل لبيب محافظ قنا الأسبق

حفل افطار ابناء الصعيد (7)
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النائب محمد سليم

حفل افطار ابناء الصعيد (8)
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النائب مصطفى بكرى يلقى كلمته فى حضور رئيس البرلمان

حفل افطار ابناء الصعيد (9)
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الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب

حفل افطار ابناء الصعيد (10)
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الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب

حفل افطار ابناء الصعيد (11)
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اللواء رفعت مستشار رئيس الوزراء لشئون الانتخابات

حفل افطار ابناء الصعيد (12)
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على عبد العال رئيس مجلس النواب

حفل افطار ابناء الصعيد (13)
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أحد أطفال الصعيد المخترعين

حفل افطار ابناء الصعيد (14)
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الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب

حفل افطار ابناء الصعيد (15)
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النائب صلاح حسب الله

حفل افطار ابناء الصعيد (16)
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سليمان وهدان وكيل مجلس النواب يصافح الطفل المخترع

حفل افطار ابناء الصعيد (17)
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الدكتور محمد سليم يصافح الطفل المخترع

حفل افطار ابناء الصعيد (18)
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سليمان وهدان وكيل البرلمان والنائب مصطفى بكرى يصفقون للطفل المخترع

حفل افطار ابناء الصعيد (19)
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أحد الأطفال الشعراء خلال حفل الإفطار

حفل افطار ابناء الصعيد (20)
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الحاجة زينب توجه رسالة للرئيس السيسى

حفل افطار ابناء الصعيد (21)
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عادل لبيب محافظ قنا الأسبق خلال كلمته بالاحتفال

حفل افطار ابناء الصعيد (22)
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الدكتور على عبد العال


>مصطفى بكرى: مشاركة على عبدالعال بحفل إفطار أبناء الصعيد تعطيه أهمية خاصة
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مصر 365

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