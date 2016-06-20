بالفيديو.. رئيس مجلس النواب: الاقتصاد المصرى سيعود قوياً خلال عامين

وجه الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، تحية للرئيس عبد الفتاح السيسى، خلال كلمته بحفل أبناء الصعيد اليوم الإثنين، قائلاً : " تحية من القلب لابن مصر البار الذى يؤمن إيمانا كاملا بأن تكون مصر قوية، وأن تحتل مكانها اللائق، وتحية لشعب مصر القوى الصامد".

وأضاف "عبد العال" خلال كلمته، أن هناك ظروف اقتصادية صعبة، مشدداً : "لكن أطمئن الجميع أن الاقتصاد المصرى سيعود قوياً فى ظرف العامين المقبلين، كل المؤشرات تبرهن وتؤكد على ذلك، ولا تنسوا أن الأمن قد عاد، بدليل وجود هذا المؤتمر".

واستكمل خلال كلمته، : "سعيد بهذا اللقاء، سعيد بأننى أجد نفسى فى قرى أسوان وأسوان وأسيوط وقنا، وأشكركم إنكم رجعتوني للأيام الجميلة، أيام رمضان فى صعيد مصر، أرى فيكم الأخ و العم والابن والحفيد، كل هذا يجعلنى متفاءل ".



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عادل لبيب ومحمود بكرى خلال حفل إفطار أبناء الصعيد



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مصطفى بكرى وأحد حضور حفل الإفطار



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سليمان وهدان وكيل البرلمان واللواء عادل لبيب وزير التنمية المحلية السابق



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مصطفى بكرى وأحد حضور حفل الإفطار



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على عبد العال رئيس البرلمان



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على عبد العال ومصطفى بكرى



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على عبد العال ومصطفى بكرى خلال حفل إفطار أبناء الصعيد



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على عبد العال ومصطفى بكرى خلال حفل إفطار أبناء الصعيد



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على عبد العال يحيى الحضور



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على عبد العال يحيى الحاضرين فى حفل إفطار أبناء الصعيد



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على عبد العال يحيى الحاضرين فى حفل إفطار أبناء الصعيد



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على عبد العال يشارك فى حفل إفطار أبناء الصعيد



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على عبد العال يحيى الحاضرين فى حفل إفطار أبناء الصعيد



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على عبد العال يحيى الحاضرين فى حفل إفطار أبناء الصعيد



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الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب و عادل لبيب محافظ قنا الأسبق والنائب صلاح حسب الله



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النائب صلاح حسب الله والنائب محمد سليم



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عدد من المشاركين فى حفل الإفطار



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عادل لبيب محافظ قنا الأسبق



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النائب مصطفى بكرى



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الدكتور على عبد العال وعادل لبيب محافظ قنا الأسبق



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النائب محمد سليم



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النائب مصطفى بكرى يلقى كلمته فى حضور رئيس البرلمان



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الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب



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الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب



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اللواء رفعت مستشار رئيس الوزراء لشئون الانتخابات



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على عبد العال رئيس مجلس النواب



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أحد أطفال الصعيد المخترعين



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الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب



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النائب صلاح حسب الله



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سليمان وهدان وكيل مجلس النواب يصافح الطفل المخترع



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الدكتور محمد سليم يصافح الطفل المخترع



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سليمان وهدان وكيل البرلمان والنائب مصطفى بكرى يصفقون للطفل المخترع



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أحد الأطفال الشعراء خلال حفل الإفطار



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الحاجة زينب توجه رسالة للرئيس السيسى



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عادل لبيب محافظ قنا الأسبق خلال كلمته بالاحتفال



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الدكتور على عبد العال

مصطفى بكرى: مشاركة على عبدالعال بحفل إفطار أبناء الصعيد تعطيه أهمية خاصة

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