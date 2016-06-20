إلغاء مران الأهلي في التتش

قرر مارتن يول المدير الفني للأهلي إلغاء مران الفريق اليوم الاثنين، بسبب نزول أعداد كبيرة من الجماهير إلى أرض ملعب مختار التتش.

ونزل اللاعبون إلى المران في البداية بشكل عادي، مع الحضور الجماهيري الكبير في المدرجات.

لكن قرر يول إلغاء المران بعد دقائق قليلة، عندما فشل في إدارة التدريبات مع التكدس الجماهيري في الملعب.

الجماهير في التتش

امتلأت مدرجات ملعب مختار التتش بالكامل بجماهير الأهلي التي قررت حضور مران فريقها اليوم الاثنين، من أجل دعم اللاعبين قبل مواجهة الإسماعيلي.

ووافق الأهلي على حضور الجماهير لمران الفريق، قبل مباراة الإسماعيلي يوم الجمعة في الدوري.

وشهد مقر النادي تعزيزات أمنية مكثفة من أجل التعامل مع الأعداد الكبيرة من الجماهير.

مع توافد أعداد كبيرة من الجماهير، رفض الأمن دخول الجماهير المدرج القبلي المهدد بالسقوط. ودخل عدد من الجماهير إلى الملعب.

وقامت 5 عربات إسعاف بنقل عدد من الجماهير التي تعرضت للإصابة بحالات إغماء وجروح بسبب التكدس والزحام.