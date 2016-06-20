بالفيديو - مرتضى يفتح النار: لن يتغير موعد القمة حتى لو أطبقت السماء على الأرض ورسالة للأهلي بسبب رمضان

رد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك بقوة على أنباء تأجيل أو تقديم موعد مباراة فريقه أمام الأهلي في الجولة الأخيرة من الدوري المصري.

وتوجد احتمالات بتأجيل مباراة القمة في الجولة الأخيرة من الدوري، بسبب مشاركة رمضان صبحي نجم الأهلي مع منتخب مصر للشباب ضد أنجولا قبلها بـ24 ساعة.

وكان خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة قد قال إن مسؤولي الأهلي رحبوا بإقامة المباراة قبل أو بعد لقاء منتخب الشباب بيومين، أي يوم 6 أو 10 يوليو المقبل. (طالع التفاصيل)

ورفض مرتضى منصور بقوة تأجيل أو تقديم موعد المباراة "ولو 5 دقائق فقط".

وتحدث مرتضى منصور للقناة الرسمية بنادي الزمالك وهاجم سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي وأعلن تماما رفضه لتغير موعد المباراة.

وكل ما يلي على لسان مرتضى منصور في حديثه المصور والذي نشرته القناة الرسمية لنادي الزمالك على (يوتيوب).

منتخب مصر والأهلي

"منتخب مصر أهم من الأهلي".

"كيف يقف النادي الأهلي الذي صرف 186 مليون جنيه على صفقاته على لاعب محلي اسمه رمضان صبحي".

"لو طلب منتخب مصر 10 لاعبين من الزمالك لن أعارض انضمامهم من أجل مباراة في الدوري المحلي".

التأجيل

"الزمالك ليس قطة!، الزمالك أقوى فريق في مصر وعنده مجلس إدارة محترم ورئيس محترم".

"تريد تأجيل مباراة بين فريقين بسبب لاعب واحد! هذا جنان".

"الموعد لن يتغير ولا يتقدم حتى ولو 5 دقائق فقط".

"ولن يتغير ملعب المباراة حتى لو أطبقت السماء على الأرض. لن يتغير الموعد أو المكان. هذه مباراة الزمالك ولست أنا من حدد موعد مباراة المنتخب".

إلى سيد عبد الحفيظ

-مستشهدا بتصريحات لمدير الكرة بالأهلي تم نشرها في جريدة المساء خاصة برفضه انضمام رمضان صبحي إلى المنتخب في حالة إقامة القمة في موعدها-

"أنت تعيش في الوهم".

"ما تفعله عبث ويسيء إلى الأهلي ولاعبي الأهلي".

"لا أعتقد أن محمود طاهر يوافق على العبث الذي تفعله يا عبد الحفيظ. وعليه التدخل فأنت تسيء للأهلي".

"تقول أنه في حالة عدم مشاركة لاعب معين لن تلعب المباراة! أنت تحطم فريقك".

"لم نسمع أبدا إن الأهلي يتوقف على لاعب. لم نسمع أن الأهلي، أبو تريكة أو الأهلي عماد متعب أو الأهلي محمود الخطيب".

"أكرر. كلامي واضح للجميع، لن يتم العبث بموعد المباراة أو مكانها. هذه مباراة الزمالك".

"سنذهب إلى ملعب المباراة في موعدها، وإذا لم يأتي الأهلي سوف نعتبره مهزوما".

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