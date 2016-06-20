مرتضى: لاعبو الزمالك أعادوا إلى ذهني أبطال تحرير سيناء

"مقاتلون مثل أبطال تحرير سيناء".. هكذا وصف مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك لاعبي فريقه بعد الفوز على إنيمبا النيجيري في بداية المشوار الإفريقي بدور المجموعات.

الزمالك نجح في الفوز على إنيمبا في الجولة الأولى من المجموعة الثانية بهدف مقابل لاشيء بعد أجواء مناخية سيئة للغاية. (طالع التفاصيل)

وقال مرتضى منصور: لاعبو الزمالك رجال ورفعوا أسم مصر".

وأضاف في تصريحات مصورة نشرتها القناة الرسمية لنادي الزمالك على (يوتيوب) "أعادوا إلى ذهني أبطال تحرير سيناء وأبطال الجيش والشرطة. كل التحية لهم وللجهاز الفني".

وواصل "القادم أصعب والمباريات أصعب، لا يوجد فارق بين مباريات داخل أرضي وخارجها، كل المباريات صعبة".

وأردف "ولكنني واثق في اللاعبين وراهنت على ذلك. راهنت على رجولتكم وحُبكم وإخلاصكم لناديكم وإرادة النصر لديكم".

وأتم "القادم أصعب وأفضل في كل الألعاب".

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