الاكتئاب واضطرابات النوم قد تسبب تغيرات فى الجهاز المناعى

كشفت دراسة علمية حديثة أشرف عليها باحثون فنلنديون عن نتائج جديدة وخطيرة، حيث أفادت بأن تجارب الطفولة السلبية واضطرابات النوم والاكتئاب تتداخل مع تنظيم الجهاز المناعى.

وأوضح الباحثون أن الاكتئاب (MDD)، وتجارب الطفولة السلبية واضطرابات النوم يسبب زيادة فى معدلات الاعتلال البدنى والتغيرات فى نظام المناعة.

وحلل الباحثون خلال الدراسة الآليات البيولوجية المعقدة التى تربط بين الاكتئاب والمناعة، لافتين إلى أن واحدًا من الأسباب الرئيسية للإعاقة على مستوى العالم.

وأشار الباحثون إلى أن الجهاز المناعى يلعب دورًا فى تجلط الدم وتعديل الشبكات العصبية، لذلك يرتبط ارتباطًا وثيقًا بالأمراض النفسية والعصبية.

وأضاف الباحثون أن التغيرات الملحوظة فى مستويات نظام المناعة يمكن أن يلعب دورًا فى وفاة الفرد من خلال مجموعة متنوعة من الآليات، أبرزها دورة النوم واليقظة.

وقد نشرت نتائج الدراسة عبر الموقع الإخبارى الأمريكى “Medical Xpress”، وذلك فى العشرين من شهر يونيو الجاري.

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