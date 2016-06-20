"تموين الاسكندرية" تضبط مخالفات بالمخابز البلدية وتوزع 4 طن "أوراك" دواجن

شنت مديرية التموين بالاسكندرية، حملة تموينية اليوم الأثنين، أسفرت عن تحرير 10 محاضر اثبات حالة ضد بعض أصحاب المخابز البلدية لمخالفة التوجيه الوزارى رقم1 لسنه 2016 ، حيث تحرر 4 محاضر لوجود رصيد الماكينة أكبر من رصيد الدقيق وبلغ إجمالى الكميات 1979جوال زنه 50 كيلو، إضافة إلى 5 محاضر لإنتاج خبز بلدى مدعم ناقص الوزن، ومحضر لعدم الاحتفاظ بلوحة المواعيد، و2 محضر توقف عن مزاوله النشاط جنح وتم قيدهم بقسم الشرطة المختص.

من جهه أخرى، تحرر 31 محضر جنح ضد بعض أصحاب الأنشطة التموينية بنطاق الإدارة لمخالفات تموينية مختلفة وتم قيدها بأقسام الشرطة المختلفة، كما تم الإشراف على توزيع عدد 4 طن وراك دواجن بمنطقه باكوس بشارع محطة السوق.

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