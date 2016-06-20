"تموين الاسكندرية" تضبط مخالفات بالمخابز البلدية وتوزع 4 طن "أوراك" دواجن

شنت مديرية التموين بالاسكندرية، حملة تموينية اليوم الأثنين، أسفرت عن تحرير 10 محاضر اثبات حالة ضد بعض أصحاب المخابز البلدية لمخالفة التوجيه الوزارى رقم1 لسنه 2016 ، حيث تحرر 4 محاضر لوجود رصيد الماكينة أكبر من رصيد الدقيق وبلغ إجمالى الكميات 1979جوال زنه 50 كيلو، إضافة إلى 5 محاضر لإنتاج خبز بلدى مدعم ناقص الوزن، ومحضر لعدم الاحتفاظ بلوحة المواعيد، و2 محضر توقف عن مزاوله النشاط جنح وتم قيدهم بقسم الشرطة المختص.إعلان - Ads إعلان - Ads
من جهه أخرى، تحرر 31 محضر جنح ضد بعض أصحاب الأنشطة التموينية بنطاق الإدارة لمخالفات تموينية مختلفة وتم قيدها بأقسام الشرطة المختلفة، كما تم الإشراف على توزيع عدد 4 طن وراك دواجن بمنطقه باكوس بشارع محطة السوق.صحة الإسكندرية تضبط 10 أطنان دقيق غير مطابقة للمواصفات داخل مصنع بسكويت