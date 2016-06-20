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برلمانى روسى يتوقع تكثيف الغارات الروسية ضد الارهابيين فى سوريا

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برلمانى روسى يتوقع تكثيف الغارات الروسية ضد الارهابيين فى سوريا برلمانى روسى يتوقع تكثيف الغارات الروسية ضد الارهابيين فى سوريا
أكد أندريه كراسوف عضو لجنة الدفاع بمجلس الدوما أن روسيا، قد تزيد وتيرة غاراتها ضد الإرهابيين فى سوريا فى وقت قريب.

وأضاف كراسوف ـ وفقا لقناة "روسيا اليوم" الفضائية اليوم الإثنين - "تواصل روسيا مكافحة الإرهاب الدولى باستمرار بتقديم الدعم للعمليات البرية التى تقوم بها القوات المسلحة السورية، وستتم مواصلة هذا الدعم إلى حين تحرير أرض سوريا التى طالت معاناتها من آخر إرهابى ".

وأشار إلى أن إحدى المهام الأساسية فى سوريا تكمن فى قطع قنوات تغذية التنظيمات الإرهابية سلاحا ومالا وبشرا، بما فى ذلك من أراضى تركيا.
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