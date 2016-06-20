إسقاط البحرين للجنسية عن المرجع الشيعي «عيسى قاسم».. مصر تدعم.. إيران تهدد.. وأمريكا تنتقد

كتب- عمر فوزي

أعلنت وزارة الداخلية البحرينية اليوم الاثنين عن إسقاط الجنسية عن المرجع الشيعي الأعلى في المملكة الشيخ “عيسى قاسم”، مؤكدة أنه لعب دورًا رئيسيًا فى خلق بيئة طائفية متطرفة.

وقال بيان وزارة الداخلية إن “قاسم” كان يحاول تقسيم المجتمع البحريني بتشجيع الشبان على انتهاك الدستور، وشق المجتمع طائفيًا سعيًَا لاستنساخ نماذج إقليمية قائمة على أسس طائفية مذهبية.

“مصر تدعم البحرين”

وفي أول ردود فعل دولية أعربت مصر في بيان صادر عن وزارة الخارجية ، اليوم الاثنين، عن دعمها الكامل لكافة الإجراءات التي اتخذتها مملكة البحرين مؤخرًا في مواجهة محاولات زعزعة استقرارها الداخلي وسلامها الاجتماعي.

وشدد بيان الخارجية على رفض مصر لمحاولات بعض التنظيمات التي تتلقى الدعم الخارجي انتهاك الدستور والقانون ومؤسسات الدولة البحرينية، وتأجيج الطائفية السياسية في مواجهة مفهوم المواطنة، وتقديم غطاء شرعي للتطرف وتبرير العنف.

كما أعربت الخارجية المصرية عن ثقة جمهورية مصر العربية في القضاء البحريني ونزاهته في التعامل مع مثل تلك القضايا.

“الجامعة العربية تؤيد”

اما عن الجامعة العربية فقد أعلن الأمين العام نبيل العربي، عن دعمه للخطوات التي اتخذتها البحرين لتنظيم نشاطات المنظمات الدينية وضمان الأمن والوحدة الوطنية في البلاد.

وأكد العربي، في بيان، دعمه للإجراءات القضائية التي اتخذتها البحرين بشأن تنظيم عمل الجمعيات والتنظيمات الأهلية في المملكة، بما يتوافق مع القوانين والتشريعات الوطنية، ويحفظ أمن واستقرار المملكة ويصون الوحدة الوطنية للشعب البحريني.

“إيران تهدد البحرين والمنطقة العربية”

وفي أول رد من إيران ندد قائد بالحرس الثوري الإيراني حكومة البحرين بحرب أهلية، بعدما جردت المملكة الزعيم الروحي للشيعة هناك من الجنسية.

وقال قائد فيلق القدس وهو وحدة النخبة التابعة للحرس الثوري الإيراني الجنرال قاسم سليماني في بيان نشرته وكالة فارس للأنباء “لاشك أن حكام البحرين يعرفون جيدًا أن التعرض لحرمة آية الله الشيخ عيسى قاسم هو خط أحمر لدى الشعب.. ولن تبقي مثل هذه الممارسات خيارًا للشعب إلا المقاومة والتي سيدفع آل خليفة ثمنها ولا تسفر إلا عن زوال هذا النظام”.

«حزب الله» يحذر

دعت جماعة حزب الله اللبنانية، الشعب البحريني يوم الاثنين للتعبير عن “غضبه وسخطه” من قرار حكومته بسحب الجنسية من رجل دين الشيعي “عيسى أحمد قاسم” وقال إن ذلك القرار ستكون له “عاقبة وخيمة”.

وقال حزب الله في بيان إن هذه الخطوة ضد عيسى أحمد قاسم “تدفع الشعب البحريني إلى خيارات صعبة ستكون عاقبتها وخيمة على هذا النظام الديكتاتوري الفاسد”، وذلك حسب وصف البيان.

“وأمريكا تنتقد”

قال متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية إن بلاده “قلقة” من قرار البحرين سحب الجنسية من الزعيم الروحي للشيعة في البلاد.

وقال المتحدث جون كيربي “نشعر بالقلق من القرار الصادر اليوم بسحب الجنسية من رجل الدين الشيعي الشيخ عيسى قاسم. لا علم لنا بأي دليل موثوق يدعم هذا الإجراء”.