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اعرف تأثير الثوم على جسمك عند تناوله فى الصباح على الريق

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اعرف تأثير الثوم على جسمك عند تناوله فى الصباح على الريق اعرف تأثير الثوم على جسمك عند تناوله فى الصباح على الريق
الثوم من الأشياء الصحية التى لها العديد من الفوائد، لكن وجد أن تناول فص من الثوم يوميًا على الريق له فوائد صحية عديدة.

ووفقًا لتقرير نشره الموقع الهندى "بولد سكاى" فإن تناول فص من الثوم كل صباح على الريق لها العديد من الفوائد الصحية، فإنه يعمل كمضاد حيوى ويمنع العديد من المشاكل الصحية ويحد من أعراض ارتفاع ضغط الدم ويعمل على تعزيز الدورة الدموية.

وحسب ما جاء فى التقرير أن تناول الثوم على الريق يعمل بشكل جيد ويساعد على عمل الكبد والمثانة بشكل جيد ويعالج الإسهال، حيث وجد أن الثوم مفيد للنظام العصبى ويحفز الشهية ويعمل على تعزيز عملية الهضم، كما أنه يقلل من مستويات التوتر.

وتابع أنه فى الواقع كان يعتمد الكثير من الأشخاص فى العصور القديمة على الثوم لإزالة السموم من الجسم وتطهير الجهاز الهضمى من الديدان والطفيليات، مشيرًا إلى أن إضافة الثوم على الأطعمة مثل السلطة وغيرها، تساعد على العديد من الفوائد الصحية منها تقوية المناعة وتطهير الجسم من السموم.

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