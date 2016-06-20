أخبار عاجلة

«مخاطر الإرهاب» في الحصة الأولى بمدارس القليوبية اليوم -
ملك المغرب ينعي السيسي: محاولة يائسة للمس بأمن واستقرار مصر الشقيقة -
في يوم ميلاده وخروجه للمعاش «ودع الحياة».. الشهيد رجائي لطفي صادق -
بين مؤيد ومعارض في مصر.. 3 دول أعلنت «الطوارئ» عقب حوادث إرهابية -
أسعار العملات اليوم الإثنين 10 ابريل 2017 في بنك مصر -
سعر الريال السعودي اليوم الإثنين 10-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الإثنين 10/4/2017 وارتفاع في سعر الأسمنت -
سعر الذهب اليوم الإثنين 10-4-2017 في مصر -
انخفاض سعر الدولار اليوم الإثنين 10/4/2017 بالبنوك والسوق السوداء -
عاهل المغرب يرسل برقية تعزية للرئيس عبد الفتاح السيسي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

ردود فعل واسعة بعد كشف ادعاء نائب كويتى إلقاء كلمة أمام الأمم المتحدة

Google+ Print
ردود فعل واسعة بعد كشف ادعاء نائب كويتى إلقاء كلمة أمام الأمم المتحدة ردود فعل واسعة بعد كشف ادعاء نائب كويتى إلقاء كلمة أمام الأمم المتحدة
تعرض النائب الكويتى الهارب، عبد الحميد دشتى، لفضيحة جديدة بعدما كشف عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعى فى الوطن العربى، عن حقيقة ادعى خلاله أنه يلقى كلمة داخل الأمم المتحدة، بينما كان يقف فى مكان خالٍ ليس أمامه سوى مصور، وخلفه شعار يظهر أنه للأمم المتحدة.

وأدعى "دشتى" قبل ثلاثة شهور، إلقائه كلمة أمام مجلس حقوق الإنسان للأمم المتحدة فى جنيف حول الإرهاب ومكافحته، ولكن كاميرا خفية لم يتوقعها أظهرت حقيقته اليوم، ونشرها رواد مواقع التواصل الاجتماعى بقوة.

ويواجه دشتى، قضايا عدة فى بلاده بعد صدور قرار النائب العام الكويتى بضبطه وإحضاره، كما هاجم فى عدة مرات المملكة العربية والتحالف العربى.


>


>- الشيخ صباح الأحمد الصباح يستقبل الدكتور نبيل العربى فى الكويت
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
بالفيديو.. هشام محمد: نعم الأهلي يفاوضني

بالفيديو.. هشام محمد: نعم الأهلي يفاوضني

فيديو| القرموطي ينهار بالبكاء بسبب تفجيرات طنطا والإسكندرية

فيديو| القرموطي ينهار بالبكاء بسبب تفجيرات طنطا والإسكندرية

بالفيديو.. حسين الشحات: احتراف محمد هاني يُقربني من الأهلي

بالفيديو.. حسين الشحات: احتراف محمد هاني يُقربني من الأهلي

بالفيديو.. ميدو: الفوز على الشرقية مهم بعد صدمة النصر

بالفيديو.. ميدو: الفوز على الشرقية مهم بعد صدمة النصر