ردود فعل واسعة بعد كشف ادعاء نائب كويتى إلقاء كلمة أمام الأمم المتحدة

تعرض النائب الكويتى الهارب، عبد الحميد دشتى، لفضيحة جديدة بعدما كشف عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعى فى الوطن العربى، عن حقيقة فيديو ادعى خلاله أنه يلقى كلمة داخل الأمم المتحدة، بينما كان يقف فى مكان خالٍ ليس أمامه سوى مصور، وخلفه شعار يظهر أنه للأمم المتحدة.

وأدعى "دشتى" قبل ثلاثة شهور، إلقائه كلمة أمام مجلس حقوق الإنسان للأمم المتحدة فى جنيف حول الإرهاب ومكافحته، ولكن كاميرا خفية لم يتوقعها أظهرت حقيقته اليوم، ونشرها رواد مواقع التواصل الاجتماعى بقوة.

ويواجه دشتى، قضايا عدة فى بلاده بعد صدور قرار النائب العام الكويتى بضبطه وإحضاره، كما هاجم فى عدة مرات المملكة العربية السعودية والتحالف العربى.

- الشيخ صباح الأحمد الصباح يستقبل الدكتور نبيل العربى فى الكويت