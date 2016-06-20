​القبض على 23 متهم بحوزتهم أسلحة غير مرخصة وذخيرة فى أسيوط‎

شنت مديرية أمن أسيوط، حملة أمنية مكبرة، لضبط الأسلحة النارية والذخيرة، وذلك في إطار خطة المديرية، لمواجهة واستهداف كافة صور الجريمة، وضرب أوكارها، وملاحقة ذوى الأنشطة الإجرامية المختلفة، واستهداف الأشقياء الخطرين، وخاصة حائزي الأسلحة النارية والذخائر، بدون ترخيص والمواد المخدرة والمتاجرين فيها.

> وأسفرت الحملة ،عن ضبط ” 23″ متهم، بحوزتهم ” 23″ قطعة سلاح، تنوعت ما بين، (12 بندقية آلية، و3 بنادق خرطوش محلية الصنع، ومسدس ماركة برتا، و7 فرود خرطوش محلى وتركى الصنع)، و38 طلقة مختلفة الاعيرة .

> وتحررت المحاضر اللازمة/ لكل متهم على حدة، وجاري العرض على النيابة .