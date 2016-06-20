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تجديد حبس عاطل حاول التعدي علي سيارة محافظ البحر الأحمر

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تجديد حبس عاطل حاول التعدي علي سيارة محافظ البحر الأحمر تجديد حبس عاطل حاول التعدي علي سيارة محافظ البحر الأحمر

أرشيفية

قرر قاضي المعارضات بمحكمة الغردقة، تجديد حبس عاطل 15 يومًا، علي ذمة التحقيقات، في واقعة محاولة تعديه علي سيارة محافظ البحر الأحمر، أثناء خروج المحافظ من ديوان عام المحافظة.

حيث تلقي اللواء عادل التونسي، مدير أمن البحر الأحمر إخطارًا، من القوة الأمنية المكلفة بتأمين ديوان عام محافظة البحر الأحمر، إنها القت القبض علي عاطل 38 عام، ويدعي “أحمد.م.أ “، ويقيم، خلف شارع كنيسة الغردقة، وبحوزته قطعة خشبية، وماسورة معدنية، وأنه حاول التعدي بهما علي سيارة محافظ البحر الأحمر، خلال استقلال المحافظ للسيارة، في طريقه لاستراحته، وذلك لفشل المتهم في لقاء المحافظ، وعدم حصوله علي وظيفة، أو وحدة سكنية.

 وتمت السيطرة علي المتهم، والقبض عليه وتسليمه لمباحث قسم ثان الغردقة، حيث تحرر محضر رقم 5564، جنح ثان الغردقة، وتم احالة المتهم للنيابة، لاستكمال التحقيقات، حيث قررت حبس المتهم 4 أيام، علي ذمة التحقيقات في الواقعة وتم تجديد الحبس 15 يومًا.

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