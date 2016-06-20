بالصور..اجتماع للهيئات المشرفة على بحيرة ناصر لتنفيذ خطة زيادة الإنتاج‎ السمكى

عقد اللواء مجدى حجازى، محافظ أسوان، اجتماع تنسيقى بين الجهات المعنية بمشروع رفع كفاءة المراكب والوحدات النهرية، ببحيرة ناصر، طبقاً للخطة التى تم إقرارها، بإشراف من المهندس إبراهيم محلب، مساعد رئيس الجمهورية، للمشروعات القومية، بعد زيارته التفقدية الأخيرة للبحيرة.

> وحضر الاجتماع، السكرتير العام المساعد للمحافظ، و رئيس هيئة تنمية بحيرة ناصر، و رئيس الشركة البورسعيدية، للأعمال البحرية، ومديرى ترسانة المقاولون العرب، والنقل النهرى، وشرطة المسطحات، والمسئولين المختصين بالهيئة، والشركات المنفذة، والمكتب الفنى والشئون الإقتصادية.

> وخلال الاجتماع، شدد اللواء مجدى حجازى، على ضرورة الإلتزام الكامل، بالبرنامج الزمنى خلال الـ 6 شهور، لعملية رفع كفاءة وتطوير 19 مركب ومعدة نهرية، بتكلفة إجمالية 26،2 مليون جنية، حيث ستقوم الشركة البورسعيدية، بتطوير وتأهيل 9 مراكب، و وحدات نهرية على أن 10 مراكب، و وحدات ستقوم بتأهليهم وتطويرهم، شركة المقاولون العرب، فيما تبدأ العملية بالمراكب والوحدات الأكثر أهمية، لتنفيذ الخطة التنموية، لافتاً إلى أن هذا الإجتماع جاء بهدف المتابعة الدؤوبة، لمراحل تنفيذ مشروع رفع كفاءة هذه المراكب، والوحدات النهرية، وهو الذى يأتى من ضمن العديد من العناصر، والخطوات الجادة، التى تقوم بها الدولة، لتنمية الثروة السمكية، ببحيرة ناصر، وذلك في إطار خطة عمل زمنية تستغرق أقل من عام، وتنتهى في نهاية إبريل 2017، للوصول لأعلى معدلات للإنتاج السمكى.

> وأكد حجازى، على أن هذه الخطة، التى يقوم بها فريق عمل متكامل من مختلف الجهات المختصة، قد سبقها تنفيذ مجموعة من الإجراءات العاجلة والإنضباطية، خلال الـ 6 شهور الماضية، وخاصة في الجانب التأمينى، من شرطة المسطحات، وباقى الجهات الأمنية والتنفيذية وجمعيات الصيد، مما ساهم في إعادة الإنضباط بالبحيرة، ليصل إجمالى الإنتاج السمكى إلى 21 ألف طن، مشيرًا إلى أن هذا يعتبر في حد ذاته مؤشر نجاح، بعد أن كان الإنتاج في الفترة الماضية، لا يتعدى 13 ألف طن سنويًا، وسنواصل العمل من خلال المشروع القومى، الذى تتبناه الدولة، ويشرف عليه المهندس إبراهيم محلب، ليتنامى الإنتاج لمعدلات أعلى في الأعوام القادمة، وقد شهد الاجتماع إستعراض المسئولين عن ترسانة الشركتين المنفذتين لعملية رفع كفاءة المراكب، والوحدات النهرية، لمراحل وتوقيتات التنفيذ والتى بدأت بالمرحلتين الأولى والثانية، اللتين تم دمجهما في مرحلة واحدة، حيث قامت ترسانة شركة المقاولون العرب، ببدء الأعمال في رفع كفاءة 4 مراكب، و وحدات بحرية، ثم العمل في 6 وحدات، في المراحل التالية خلال 4 أشهر، كما بدأت الشركة البورسعيدية، في رفع كفاءة 4 مراكب، و وحدات نهرية، ثم العمل في 5 وحدات في 4 شهور التالية.