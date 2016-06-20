هجوم كبير على «نص يوم» والسبب؟

تلقى المسلسل التليفزيوني «نص يوم» نقداً كبيراً على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي؛ لأن نص العمل مأخوذ نسخاً من الفيلم السينمائي Original Sin، بطولة أنتونيو بانديراس، وأنجلينا جولي، وتوماس جين، حتى أن هناك مشاهد للفنان تيم حسن، نسخة عن مشاهد أنتونيو بانديراس، الأمر الذي اعتبره المشاهدون سرقة علنية، وخصوصاً أن المخرج سامر برقاوي، قد كرر الأمر للمرة الثانية بعد مسلسل «لو» المأخوذ أيضاً عن قصة الفيلم السينمائي Unfaithful، بطولة ريتشارد غير، ودايان لاين، حتى أن المشاهدين انتقدوا الفنان تيم حسن الذي يقوم باقتباس المشاهد عن بانديراس، ويبقى السؤال: هل هذه الأعمال اجترار نجاح للأفلام الأجنبية، أم هي إفلاس درامي من قبل صانعي الدراما العربية، وعن هذا، قال الفنان تيم حسن عند الحديث عن النقد الذي طال العمل؛ كونه نصاً مقتبساً: ليس من المعيب أن يقر صانع العمل بالاقتباس من قصص وروايات أو أفلام أجنبية، طالما أن العمل عولج وعرب في محاولة لإقناع المشاهد بالسياق الدرامي والتسلسل المنطقي للأحداث.