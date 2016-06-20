السّاهر والرباعي والمجرد وعلامة في قرطاج وما سر اختفاء إسم نجوى كرم؟

تونس_الطيب فراد

تنطلق يوم الأربعاء 13 يوليو المقبل الدورة 52 لمهرجان قرطاج الدولي وتستمر حتى يوم السبت 20 أغسطس 2016 .

وسيتضمّن المهرجان 20 عرضاً فنيّاً، وقد تمّ تأكيد حضور النجوم راغب علامة وكاظم السّاهر وسعد المجرد في "قرطاج" هذه الدورة.

وسيكون حفل الافتتاح للأوركسترا السيمفونية الروسية بمشاركة الفنان لطفي بوشناق، أمّا حفل الختام فسيكون من نصيب المطربة الشابة يسرى محنوش، وسيكون الفنّان صابر الرّباعي حاضراً في إحدى سهرات المهرجان، وتردّد اسم نجوى كرم لكن لأسباب غير معلومة اختفى اسمها من البرمجة.

ولا يزال التفاوض جارياً مع بعض النجوم العالميين من فرنسا ودول أخرى للمشاركة في الدورة52 للمهرجان، وقد يكون تمّ الاتّفاق مع مغنّي "الرّابّ" مايتر جيمس .

والمؤكّد أن الأجور المرتفعة لمثل هؤلاء النجوم الكبار هوالعائق أمام التعاقد معهم، إذ أن ميزانية المهرجان محدودة، وحتى إقبال الجمهور الذي كان في السابق يغطي جانباً من تكاليف أجور الفنانين أصبح محدوداً، كما أنّ العقد مع "روتانا" الذي كان يغذّي الميزانية بمبالغ مالية هامة قد انتهى.

وقد حصلت خيبة أمل كبيرة في الدورة السابقة للمهرجان وأكثر التعليقات أجمعت على القول إنّ برنامج العام الماضي لم يكن متماشياً ومهرجان عالمي عريق عمره أكثر من نصف قرن، بل هناك من ذهب إلى حد وصفه بالبرنامج الهزيل .فهل يكون برنامج هذه الدّورة أفضل؟

ومن المنتظر أن يعقد محمد زين العابدين المدير الجديد للمهرجان ندوة صحفية للكشف عن البرنامج الكامل للمهرجان، علماً أنّ إدارة المهرجان تسعى إلى تحقيق المعادلة بين العروض الفنية والعروض التّجاريّة وليس ذلك بالأمر اليسير.