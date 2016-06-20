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بيلا حديد تكشف معاناتها من مرض نادر وتوجه رسالة مؤثرة إلى والدتها

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الإثنين 20-06-2016 15:53

وجهت عارضة الأزياء الشهيرة، الفلسطينية الأصل، بيلا حديد Bella Hadid، رسالة مؤثرة على أحد حساباتها الخاصة في وسائل التواصل الاجتماعي إلى والدتها تشرح فيها معاناة الأخيرة من داء"متلازمة لايم المزمن".
وعبّرت بيلا عن فخرها بوالدتها يولاند فوستر Yolanda Foster، وبكتابها الذي يجسّد المعاناة من هذا المرض، كما شرحت كيف أمضت والدتها سنواتها الأخيرة وهي لا تقوى على الحركة وتتعاطى الأدوية بشكل يومي.
وذكرت بيلا أنها هي أيضاً تعاني منذ عامين من نفس المرض، الذي يصيب أمكنة عديدة في الجسم، ويسبّب مشكلات خطيرة في القلب والعيون والجلد والأعصاب.
وكتبت عارضة الأزياء البالغة من العمر 19 عاماً: "أعاني من مرض لايم المزمن منذ عامين، وهذا يمنعني من ركوب الخيل، ومن ممارسة عملي، ومن التمتع بحياتي وبما أرغب. أنت يا أمي الوحيدة التي تستطيع أن تصدّقني وتفهم معاناتي".
يذكر أن أنور حديد، الأخ الأصغر لبيلا، والذي يبلغ من العمر 16 عاماً مصاب أيضاً بداء لايم المزمن.

 

بالصور.. بيلا حديد بإطلالة مثيرة للجدل في مهرجان "كان"

 

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