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لطيفة تكشف حقيقة زواجها من كاظم الساهر

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الإثنين 20-06-2016 16:02

انتشر في الآونة الأخيرة خبر زواج الفنانة لطيفة التونسية، من قيصر الغناء العربي كاظم الساهر، لطيفة استقبلت الخبر باستهزاء وقالت: إنه من المستحيل أن يصدق أحد هذا الخبر؛ خاصة وأنها لا تفكر في الزواج نهائياً، وكذلك الأمر بالنسبة لكاظم، التي تعرفه حق المعرفة، وأضافت لطيفة أنها تربطها علاقة طيبة بكاظم، لكن لم يجُل بخاطرها أن يصل الأمر إلى الزواج؛ لأنها لم تلتق به كثيراً، وأوضحت لطيفة: ليست هذه المرة الأولى التي تخرج عليها شائعات الزواج، حتى أنها قرأت ذات مرة، خبر انفصالها عن ثري عربي، بالرغم من أنها لم تلتقِ به نهائياً، ولا تعرفه بشكل شخصي، وأنهت لطيفة حديثها قائلة: «أنا لا أفكر في الزواج، وهذا قرار نهائي، وهذه الأخبار أصبحت تضحكني؛ لأنني تزوجت وطلقت عشرات المرات على صفحات الجرائد، دون أن أدري».

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سيدتي