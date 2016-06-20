زينة تتلقى التهاني بعد حبس والد توأميها أحمد عز ثلاث سنوات

القاهرة_عمرو رضا

تلقت الفنانة زينة التهاني عبر حسابها الرسمي على إنستقرام، فور نشرها خبر صدور حكم بحبس والد توأميها الفنان أحمد عز ثلاث سنوات بعد إدانته بسبها وقذفها، بعدما سبق واتهمها بالتزوير في وثائق ميلاد طفليها، وأنكر زواجه منها وأبوته للطفلين، وهو ما اعتبر سباً وقذفاً بحقها.

زينة نشرت عبر حسابها الرسمي المنطوق الخاص بحكم محكمة جنح مدينة نصر، برئاسة المستشار أشرف عاصم، بحبس الفنان أحمد عز 3 سنوات وتغريمه 15 ألف جنيه، وتعويض مدنى 20 ألف جنيه، بتهمتي البلاغ الكاذب وسب وقذف الفنانة زينة.

وكانت الفنانة زينه رفعت دعوى سب وقذف موكلاً عنها المحامي عاصم قنديل، تتهم فيه الفنانة أحمد عز بسبها وقذفها بإنكاره ابويته للطفلين التوأم عز الدين وزين الدين واتهامها بتزوير شهادات الميلاد، وهو ما أكدته حكم نهائي صادر من محكمة الأسرة بإثبات نسب توأم زينة .

جمهور زينة اعتبر الحكم خطوة جديدة لاستعادة كرامة زينة وأطفالها، وتأكيد على صحة ادعاءاتها بزواجها عرفيا من الفنان المشهور، بينما أكد البعض الأخر أن الزواج العرفي بالنهاية لا يتوافق مع الشريعة الإسلامية، وأن زينة تكسب قضاياها بالمحاكم، ولكنها تخسر نفسها وأولادها بالإصرار على تبرئة نفسها من الوقوع في الخطأ، واشار البعض الآخر إلي أن هذا الحكم يعني ضياع فرصة المصالحة بين الطرفين للأبد.

يذكر أن الحكم قابل للاستئناف أمام محكمة أعلي، ولكن يشترط لقبول الاستئناف حضور عز بنفسه جلسة النطق بالحكم، وهو ما يعرضه للحبس فورا حال تأييد حكم أول درجة، ولم يصدر عن عز أو هيئة الدفاع أي تعليق على الحكم القضائي حتى اللحظة.