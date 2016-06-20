أيدي ريدمان أب للمرة الأولى

أنجبت هانا باجشو Hannah Bagshawe، زوجة النجم الإنجليزي الشهير أيدي ريدمان Eddie Redmayne، طفلة أطلقا عليها اسم ايرس ماري Iris Mary، ليصبح الأخير بذلك أباً للمرة الأولى.

وعبّر ايدي، الحاصل على جائزة أوسكار، عبر إحدى صفحاته الخاصة في مواقع التواصل الاجتماعي عن سعادته الكبيرة بطفلته الأولى.

وكتب النجم البالغ من العمر 34 عاماً :"أتمنى ان أكون اباً صالحاً لابنتي..أنا سعيد جداً بهذه التجربة الرائعة".

يذكر أن الثنائي أيدي ريدمان و هانا باجشو تزوجا في شهر ديسمبر من عام 2014، في حفل سري بعيد من الأضواء وعدسات الصحافة.

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