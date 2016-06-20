15 مرّة شاهدنا فيها كيم كارداشيان بإطلالات محتشمة!

تعتبر نجمة تلفزيون الواقع "كيم كارداشيان" Kim Kardashian من أشهر النجمات حول العالم ومن أكثرهن إثارة للجدل، وخاصة من ناحية إطلالاتها الجريئة، التي تختارها من كُبرى دور الأزياء العالمية ومن أحدث صيحات الموضة، من دون مراعاة إن كانت هذه الإطلالات تناسبها أم لا. وفي أغلب الأحيان تكون إطلالتها مكشوفة كثيراً وفاضحة، حتى وصلت كثيراً الى مرحلة الابتذال. غير أن "كيم كارداشيان" Kim Kardashian تحب التنويع، ولهذا، وكنوع من التغيير، اعتمدت لأكثر من مرّة الأسلوب المحتشم في اللباس.

15 إطلالة من بلقيس فتحي بفساتين السهرات

واليوم، ومن خلال مجموعة صور، جمعنا لكم 15 إطلالة محتشمة اعتمدتها "كيم كارداشيان" Kim Karadashian وقد تنوّعت هذه الإطلالات بين النمط الكاجوال في سراويل الجينز، وبين النمط الرسمي في فساتين الكوكتيل أو فساتين السهرة.

وبشكل عام، فقد اختارت "كيم" Kim في هذه الإطلالات الأكمام الطويلة، والفساتين أو التنانير الماكسي أو تلك التي تصل إلى تحت مستوى الركبة، كما المعاطف الفضافضة، والقصّات الرزينة.

وبرأينا أن هذا الأسلوب قد ناسبها كثيراً، خاصة وأنّ الملابس المحتشمة أخفت عيوب جسمها ووزنها الزائد. وأنت ما رأيك؟ شاهدي الصور وأخبرينا.