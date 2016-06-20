كيف تقيّميين إطلالات منى زكي نجمة مسلسل أفراح القبة؟

تعتبر النجمة "منى زكي" من أشهر الممثلات المصريات والعربيات أيضاً، إذ منذ ظهورها على الساحة الفنية نجحت في أن تتميّز عن زميلاتها من خلال موهبتها العالية في التمثيل، فضلاً عن ملامح وجهها الناعمة، التي توحي بالبراءة. وقد زاد من شهرتها أيضاً ارتباطها بالفنان المحبوب "أحمد حلمي". وبعد اعتكاف "منى" عن التمثيل لفترة، ها هي تعود في رمضان 2016 عبر بطولة واحدٍ من أشهر المسلسلات، هو "أفراح القبّة"، الذي يُعرض حالياً.

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إلى جانب ذلك، فإنّ "منى زكي" قد اشتهرت أيضاً بإطلالاتها الناعمة، إن كانت بـ فساتين السهرة، التي تختارها على السجادة الحمراء، والتي غالباً ما تكون بألوان حيادية هادئة مثل الأسود، والأبيض، والبيج أو الزهري؛ أو في الإطلالات الكاجوال والعصرية في فساتين الكوكتيل، أو في التنسيقات من سراويل أو تنانير مع القمصان الأنيقة.

وهي قد تعمد إلى تنسيق اكسسوارت مميزة وناعمة مع إطلالاتها، تكمل من خلالها أناقتها البسيطة والبعيدة عن التكلّف.

وأنت! ما رأيك في أناقة منى زكي، وكيف تقيّمين إطلالتها على مرّ السنوات؟ شاهدي بعض الصور، التي جمعناها لبطلة مسلسل "أفراح القبّة" في مختلف المناسبات، وأخبرينا رأيك الصريح بها.