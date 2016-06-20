تعرّفوا على ساعة "سواتش" الجديدة الخاصة بموسم الأعياد

مع إقتراب موسم الاعياد، يسر علامة "سواتش" Swatch أن تقدم تشكيلة ساعات خاصة لهذا الموسم. وتتميز هذه التشكيلة من ساعات "سواتش" Swatch لموسم 2016 بموادها ذات الجودة العالية وتصاميمها الفريدة. وتمزج المجموعة بتناسق أنيق وجذاب بين النمط العصري الشبابي الذي اشتهرت به العلامة وبين النمط الكلاسيكي الراقي، كما يطغى اللون الذهبي و الكريستالات المتلألئة على تصاميم هذه التشكيلة التي تضفي رونقاً خاصاً على كل ساعة، مع هذه التشكيلة ستملكين اطلالاتك في موسم الأعياد بأناقة مفعمة بالتألق والحماس.