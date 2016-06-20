أستاذ علاقات دولية : يجب تقديم أفكار جديدة لتحسين بنود المبادرة الفرنسية

قال أستاذ العلاقات الدولية، بجامعة القدس، عبد المجيد سويلم، إنه يجب تقديم أفكار جديدة، لتحسين بنود المبادرة الفرنسية، الخاصة بحل الصراع “الفلسطيني- الإسرائيلي”، لأن اجتماع باريس الأخير، حاول إفراغ هذه المبادرة من مضمونها.

> وأضاف سويلم، خلال لقائه على قناة “الغد” الإخبارية، مع الإعلامي محمد شمس الدين، أن الدول الأوروبية، تصر على عقد المؤتمر الدولي، الذي هو من نصوص المبادرة الفرنسية، لذلك يجب تقديم أفكار كثيرة لإنجاح هذا المؤتمر.

> وتابع سويلم أن ما ينقص المبادرة الفرنسية، هو عدم النص على سقف زمني للمفاوضات، وجدول زمني لإنهاء الاحتلال، وعدم امتلاك آليات فعل حقيقية.

> وطالب سويلم، القيادة الفلسطينية، بضرورة فتح قنوات دبلوماسية، من الاستعانة بالتجمع الإقليمي العربي، ومنظمة المؤتمر الإسلامي، والمنظمات الإقليمية والدولية، لإنجاح هذه المبادرة.