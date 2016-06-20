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توصيل الصرف الصحى لـ 5 قرى بالوادى الجديد‎

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توصيل الصرف الصحى لـ 5 قرى بالوادى الجديد‎ توصيل الصرف الصحى لـ 5 قرى بالوادى الجديد‎

مديرية الإسكان والمرافق بالوادى الجديد

أعلنت مديرية الإسكان والمرافق، بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الأثنين، عن بدء مشروع توصيل الصرف الصحي، لـ5 قري بمراكز المحافظة الخمسة، بتكلفة إجمالية 15 مليون جنيه .
> وصرح أحمد حسين، وكيل وزارة الإسكان، بالوادي الجديد، إن المشروع يتضمن توصيل الصرف الصحي، لـ قرى “ناصر”، بمركز الخارجة، و “عدن” بمركز باريس، و “الشيخ مفتاح”، بمركز الداخلة، و “مرزوق” بمركز بلاط، و”عبد المجيد الجغيل”، بمركز الفرافرة.
> وأضاف أحمد، أن المشروع يتضمن توصيل خطوط طرد، ومحطة رفع، دون تنفيذ محطة معالجة، نظراً لارتفاع سعرها، حيث إن مشروع الصرف الصحي للقرية الواحدة، يتكلف 30 مليون جنية، في حال توافر هذه المحطة، ومما يشكل عبء علي الموازنة العامة، فيفضل عمل خطوط انحدار، ومحطة طرد ورفع ، لإخراج مياة الصرف الملوثة خارج الكتل السكنية، وبعيدًا عن تخزينها في خزانات أرضية ” طرنشات ” .
> وأشار إلي، أنه تم البدء فعلياً في المشروع، خاصة بقرية ناصر الثورة، علي أن ينتهي المشروع بأكمله، خلال 8 أشهر من الأن كمرحلة أولي، ضمن مخطط يستهدف توصيل الصرف الصحي، لجميع القرى المحرومة بالمحافظة .

 

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