محمد بن راشد يشهد مزاد "أمة تقرأ" غداً

يشهد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، يرافقه عدد من كبار المسؤولين مساء غد " الثلاثاء " انطلاق مزاد "أمة تقرأ" الإنساني الخيري الخاص الذي تنظمه مؤسسة الإمارات للمزادات بمدينة جميرا بمشاركة كبار الشخصيات من مختلف إمارات الدولة.

ويتضمن المزاد مجموعة من المقتنيات الفنية الخاصة من مكتب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم منها قطعة من كسوة الكعبة عمرها 106 أعوام مصنوعة من خيوط الذهب والفضة والتي أهداها خديوي مصر عباس حلمي باشا للكعبة المشرفة إلى جانب 10 أرقام مميزة تصل قيمتها إلى ملايين الدراهم من اتصالات ودو بالإضافة إلى 5 لوحات أرقام ثنائية مميزة من هيئة الطرق والمواصلات بدبي.

ويشهد المزاد بيع الفرس "دي لمار" وهي الفرس العربية الأصيلة التي قدمها مربط دبي للخيول العربية دعما لمزاد "أمة تقرأ" وتعتبر من أجود السلالات العربية الأصيلة.

ويشهد المزاد أيضا طرح مجموعة من المقتنيات النفيسة التي تبرع بها عدد من الشخصيات التي أبدت دعمها للحملة منها مصحفان أثريان من مقتنيات معالي محمد المر ومعالي عبدالرحمن بن محمد العويس وزير الصحة ووقاية المجتمع.

وسيذهب ريع المزاد بالكامل لدعم حملة "أمة تقرأ" التي انطلقت مع بداية الشهر الفضيل وتستمر حتى يوم زايد للعمل الإنساني الموافق 19 من رمضان الجاري.

وتهدف حملة "أمة تقرأ" إلى توفير 5 ملايين كتاب للمدارس والطلاب المحتاجين في مخيمات اللاجئين وحول العالم الإسلامي وذلك من خلال توفير 2 مليون كتاب للأطفال والطلاب في مخيمات اللاجئين بالإضافة إلى تزويد 2000 مكتبة حول العالم الإسلامي بمليوني كتاب وأخيرا دعم البرامج التعليمية التي تقوم بها المؤسسات الإنسانية الإماراتية في العالم العربي والاسلامي بمليون كتاب.

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