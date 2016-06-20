ركوب الأمواج ومراقبة الفراشات والسينما في مطارين دوليين

ترسم المطارات مسارات البشر ظاهرياً؛ يحوي بعضها مرافق تسعد المسافرين وتجعلهم يحتفظون بذكريات جديرة بأن تروى، في محاولة لتجاوز وظائف المطار التقليدية.

"سيدتي. نت" يطلعك على زوجين من مطارات العالم الأبرز، نظراً لما تقدّمه من خدمات ووسائل تسلية للمسافرين.

1. مطار تشينجي سنغافورة

مرّة جديدة يترأس "مطار تشينجي سنغافورة" لائحة "مطارات العالم الأفضل" ، لكن هذا العام كمطار للتسوّق أيضاً، إذ يحوي ما يزيد على مائة وخمسين "بوتيكاً" تعرض التذكارات والـ"إكسسوارات"... وبالإضافة إلى المعرض التجاري الضخم، يحضن "تشينجي" حديقةً مخصصةً للفراشات الملوّنة ومزوّدة بشلال مياه مدهش ومركزاً للعلاج بمياه البحر وحوضاً خارجياً للسباحة وصالة سينما وفنادق... ويعدّ واحداً من بين المطارات الأكبر مساحةً في القارة الآسيوية. وهو يتصل بثلاثمئة مدينة وأكثر من سبعين دولة، ويعدّ عصب الحركة الملاحية الجوية في المنطقة. وقد انتخب لأربعمئة وثمانين مرة عن فئة "المطار الأفضل" وعن فئات مختلفة منذ تاريخ تأسيسه في سنة 1981 وحتى اليوم. وهو لم يتوقّف عن التوسع والتجدد، ويضم اليوم أربع محطّات، ومن المتوقع أن تفتتح المحطة الخامسة في عام 2020، على أن تستقبل نحو خمسين مليون مسافر إضافي.

يبدو "مطار تشينجي سنغافورة" وكأنه صمّم ليعتني بكل مسافر ممن يمرون عبره سنوياً. وفي محطاته الأربع، تكثر المساحات الخضراء، وتلك المخصصة للتواصل والمعدّة بشكل منظم وأنيق للغاية.

2. مطار ميونيخ

يصنّف "مطار ميونيخ" بـ"المطار الثالث الأفضل في العالم"، على لائحة "سكايتراكس". وكان "مطار فرانز يوزف شتراوس" حلّ في سنة 1992 محلّ "ميونخ رييم" الدولي القديم. علماً بأن في سنة 1980، تاريخ استهلال أعمال البناء، تمّ الاستغناء عن قرية "فرازهايم" كليّاً بعد أن أُجلي سكّانها البالغ عددهم خمسمائة وخمسين نسمة إلى مكان آخر. أمّا المحطة الثانية من المطار فكانت أنجزت في سنة 2003، وهي تستخدم بشكل رئيس من قبل أعضاء "ستار آليانس". كما أن المطار في تطوّر مستمر من أجل توسعة قدرته الاستيعابية من المسافرين.

في الوقت الذي يملّ كثيرون من فترات الانتظار الطويلة بالمطارات، لا سيما المسافرين برفقة الأطفال، فإنّ "مطار ميونخ" يجافي ما تقدّم، إذ يضمّ مساحة كبيرة مخصّصة للأولاد تمكنهم من الركض والتزحلق ومشاهدة الطائرات ولعب الـ"ميني غولف" أيضاً! تتمركز هذه المساحة في "متنزه الزائرين" الخارجي الضخم، الذي يعدّ أيضاً مكاناً مناسباً للمسافرين الراغبين في الهروب من زحمة المحطة الداخلية.

خلال الصيف، يمكن للمارين بالمطار المشاركة في حصّة ركوب أمواج مجانية داخل حوض المتنزه المائي الذي تتخلله الأمواج!