غدًا …محاكمة هشام جنينة في قضية نشر أخبار كاذبة

تنظر غدًا الثلاثاء، محكمة جنح القاهرة الجديدة، برئاسة المستشار هيثم الصغير، وسكرتارية ناصر عبدالرازق، وأحمد حسن، محاكمة المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات السابق في نشر أخبار كاذبة.

وكانت نيابة أمن الدولة العليا، قد أحالت المستشار هشام جنينةـ رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات السابق، للمحاكمة العاجلةـ أمام محكمة الجنحـ فى القضية رقم 5855 القاهرة الجديدةـ لسنة 2016، وحددت جلسة اليوم لبدء المحاكمة، فى اتهامه بإذاعة وبث أخبار كاذبة عن حجم تكلفة الفساد فى مصر، من شأنها إثارة الرأى العام وتكدير الأمن والسلم.