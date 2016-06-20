سياسي ليبي: عملية «صوفيا» فشل لوقف تدفق المهاجرين لأوروبا

قال الكاتب والمحلل السياسي الليبي فوزي الحداد، إن قرار تمديد عملية صوفيا البحرية لمدة عام من قبل دول الاتحاد الأوروبي لمكافحة الهجرة غير الشرعية، جاء بسبب فشل عملية وقف تدفق المهاجرين إلى أوروبا، مدللً على ذلك “بحجم المأسي التي مازالت تحدث في عرض البحر المتوسط من موت وغرق للمهاجري”.

وأضاف الحداد خلال لقائه على قناة «الغد» الإخبارية، مع الإعلامي محمد شمس الدين، أنَّ عصابات تهريب المهاجرين تنشط في الداخل، وعلى السواحل الليبية ويصعب وقفها بدون وجود مؤسسات أمنية فاعلة داخل البلد.

وأوضح أنَّ هناك عمليات موسعة من تهريب السلاح تحدث في ليبيا، وهو ما يؤجج الصراع المسلح، بسبب الحظر الدولي للتسليح على ليبيا، مؤكدا أن البحر المتوسط هو المصدر الرئيسي لعبور السلاح داخل ليبيا، وإيجابية عملية صوفيا هي في منع تدفق هذا السلاح خاصة إلى الجماعات الإرهابية.