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بالصور..«واحد من الناس» تًنظم قافلة مواد غذائية للأيتام والمحتاجين بالاسماعيلية‎

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قافلة مواد غذائية أثناء التوزيع

قافلة مواد غذائية أثناء التوزيع

كتبت – إ نجي لطفي
> أكد الدكتور عمرو الليثى رئيس مجلس أمناء مؤسسة واحد من الناس، ان المؤسسة وضعت المواطن المصري وعائل الاسرة نصب عينيها من اجل ادخال الفرحة والسرور على قلبه واسرته خلال الشهر الكريم ،

وانطلاقا من دورها الذى تلعبه فى المجتمع المدنى وخدمة الفقراء والمحتاجين، قامت مؤسسة واحد من الناس بتنظيم قافلة مواد غذائية بالاسماعيلية تتضمن ما تحتاجه الاسرة المصرية من ارز وسكر ومكرونة وزيت وسمن تخفيفا من الاعباء على كاهل الاسر الفقيرة بمناسبة شهر رمضان.

وقامت مؤسسة واحد من الناس، بتوزيع 500 كرتونة مواد غذائية، وتم توزيع 250 كرتونة باحد الجمعيات التى تقوم على خدمة اهالى المسجونين والمفرج عنهم، وتوزيع 250 كرتونة بجمعية رعاية اﻻيتام بحى الشيخ زايد.

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