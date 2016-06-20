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جنايات القاهرة تنظر قضية «كتائب أنصار الشريعة»..غدًا

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جنايات القاهرة تنظر قضية «كتائب أنصار الشريعة»..غدًا جنايات القاهرة تنظر قضية «كتائب أنصار الشريعة»..غدًا

أرشيفية

تنظر غدا الثلاثاء محكمة جنايات القاهرة، والمنعقدة باكاديمية الشرطة, برئاسة المستشار محمد فهمي، محاكمة 23 متهمًا في القضية المعروفة إعلاميًا بـ”كتائب أنصار الشريعة “.
> وكان النائب العام، الراحل المستشار هشام بركات، قد أمر فى مطلع أغسطس العام الماضى، بإحالة 17 متهمًا محبوسًا، و6 هاربين لمحكمة الجنايات، بعدما كشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا، أن المدعو، السيد السيد عطا، 35 سنة، ارتكب جرائم إنشاء وإدارة جماعة كتائب أنصار الشريعة، وتأسيسها على أفكار متطرفة قوامها تكفير سلطات الدولة، ومواجهتها لتغيير نظام الحكم بالقوة، والاعتداء على أفراد ومنشآت القوات المسلحة، والشرطة، واستباحة دماء المسيحيين، ودور عباداتهم، واستحلال أموالهم وممتلكاتهم، واستهداف المنشآت العامة، وإحداث الفوضى بالمجتمع.

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