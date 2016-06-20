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أردوغان يتناول الإفطار مع أشهر المتحولين جنسيًا في تركيا

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أردوغان يتناول الإفطار مع أشهر المتحولين جنسيًا في تركيا أردوغان يتناول الإفطار مع أشهر المتحولين جنسيًا في تركيا

الرئيس التركي اردوغان وزوجته امينة يتناولان الافطار في اسطنبول الى جانب اشهر المتحولات جنسيا

جلس الرئيس التركي “رجب طيب اردوغان” إلى مائدة الإفطار في أسطنبول إلى جانب اشهر المتحولين جنسيًا في تركيا، على ما اظهرت صور وزعتها الرئاسة.

وبحسب “فرانس برس” فقد دعا الرئيس التركي الى مائدة الافطار الاحد عددا من الفنانين، من بينهم المغنية والممثلة الشهيرة بولنت ارسوي، التي تحولت من ذكر الى انثى في الثمانينات.

واظهرت الصور الرئيس التركي وزوجته جالسين إلى المائدة نفسها مع “بولنت ارسوي” البالغة من العمر 64 عامًا، والتي كلفها تحويل الجنس ملاحقة واعتداء جسديصا في بلدها قبل عقود.

وآثار وجود “اردوغان” وارسوي في حفل افطار واحد سخرية عدد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي.

يذكر أن الشرطة التركية كانت قد فرقت بالقوة تجمعًا للمثليين قرب ساحة تقسيم بالغاز المسيل للدموع، والرصاص المطاط.

وأعلنت السلطات حظر مسيرة المثليين السنوية التي كانت مقررة في 26 يوليو الحالي في المدينة “لحفظ الامن والنظام العام”، ما اثار احتجاج المجتمع المدني.

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