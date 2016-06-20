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عامر حسين لـ في الجول: لم نتخذ قرارا بتأجيل القمة ولكن

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عامر حسين لـ في الجول: لم نتخذ قرارا بتأجيل القمة ولكن عامر حسين لـ في الجول: لم نتخذ قرارا بتأجيل القمة ولكن

كشف عامر حسين رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم عن عدم اتخاذ قرار بتأجيل مباراة قمة الدوري بين الأهلي والزمالك والمقرر لها يوم 9 يوليو المقبل حتى الآن.

وتوجد احتمالات بتأجيل مباراة القمة في الجولة الأخيرة من الدوري، بسبب مشاركة رمضان صبحي نجم الأهلي مع منتخب للشباب ضد أنجولا قبلها بـ24 ساعة.

وقال حسين لـFilGoal.com: "لم تصلنا أي خطابات رسمية تطالب بتأجيل القمة حتى الآن".

وتابع "لكن تأجيل المباراة لايزال خيارا مفتوحا بسبب مباراة منتخب مصر للشباب يوم 8 يوليو".

وكان خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة قد قال إن مسؤولي الأهلي رحبوا بإقامة المباراة قبل أو بعد لقاء منتخب الشباب بيومين، أي يوم 6 أو 10 يوليو المقبل. ( اقرأ تصريحاته )

يذكر أن لقاء الدور الأول بين الأهلي والزمالك أقيم بملعب برج العرب بالإسكندرية، وانتهى لصالح الأهلي 2-0.

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