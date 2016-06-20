حملك طبيعي.. إذن تابعي الصيام

معظم أطباء النساء والولادة أكدوا عدم وجود آثار سلبية لصيام الحامل على صحتها ووزن الجنين ونموه إذا كان الحمل طبيعيا، والحامل بصحة جيدة ولا تعاني أيا من الأمراض، ولكن الأمر يتطلب بعضا من النصائح والإرشادات للمساعدة تقدمها لنا الدكتورة سعيدة عبد المحسن أستاذة طب النساء والتوليد بمستشفى ماهر التعليمية:

*الجنين يصله غذاؤه كاملا عن طريق دم الأم في حالة صيام كانت أم لا، وان كانت صائمة فإن التغذية للجنين ستتوفر عن طريق مخازن جسمها التي تخرج المواد الأساسية اللازمة لنمو الجنين..فيأمن حاجته كاملة

*الأم تصوم والجنين لا يصوم، وقد ضمن الله رزقه في بطن أمه حتى في حالات مرضها الشديد، أو في المجاعات وأوقات الحروب؛ نظرا للدهون الاحتياطية الموجودة في جسم الأم منذ أن بدأ الحمل، وتكون مخزونا للجنين ليستعمله وقت الحاجة

*15 ساعة أو 18 ساعة لن يكون لها ضرر على الجنين إن استطاعت الأم تحمل هذه الفترة من الصيام بدون مشاكل



* التجربة خير جواب؛ إن وجدت الحامل نفسها قادرة على الصيام وبدون أعراض مرضية كالدوخة أو هبوط الضغط أو السكر يمكنها إكمال الصوم ولاخوف على الجنين

* احرصي على تناول وجبتين رئيسيتين ومتوازنتين في المحتوى الغذائي عند الإفطار والسحور، لا تقل الوجبة عن 800 إلى 900 وحدة حرارية.

*عليك بالسوائل-8 إلى 12 كوبا- وتناول الفاكهة بكمية، على ألا تقل عدد الوحدات الحرارية في طعامك بعامة عن 2400- 2200

*احرصي على عدم الخروج من المنزل خلال ساعات النهار ووقت ارتفاع الحرارة، مع اخذ حاجتك من النوم والراحة

*اعملي تأخير السحور إلى ما قبل آذان الفجر مباشرة، مع تناول كمية من البروتين فيها، وحاولي الاحتفاظ بجو البيت مكيفا لتخفيف الشعور بالعطش



*حاولي تعويض معدلات السكر في الدم دون الإكثار من السكر في العصائر والحلويات

* لابد أن يضم إفطارك سلطة خضراء وبروتين، مع استبدال الأرز الأبيض والمكرونة والمعجنات بالأرز الأسمر والمكرونة المصنوعة من القمح الكامل

*ابتعدي عن الوجبات الغنية بالدهون؛ فهي تسبب عسر الهضم والتعب وتشعرك بالشبع والتخمة.



*احرصي على تناول وجبات خفيفة بين الإفطار والسحور كالمكسرات وبسكويت القمح والفواكه والخضروات؛ فهي مغذية وتمدك بالطاقة دون إحساس بالتعب والتخمة

*داومي على وجبة السحور، فهي تمدك بالطاقة وتخفف من أعراض الجوع والصداع والخمول أثناء ساعات الصيام

* ابتعدي تماماً عن المنبهات كالشاي والقهوة والمشروبات الغازية على السحور، وتناولي العصائر الطازجة والحليب وشوربة الخضار