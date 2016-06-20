رئيس جامعة دمياط يلتقى اتحاد الطلاب وأعضاء هيئة التدريس بكلية التربية

التقى الدكتور رمضان الطنطاوى، رئيس جامعة دمياط بأعضاء اتحاد طلاب الجامعة بكلية التربية، بحضور عميد الكلية، وذلك فى إطار التواصل مع الطلاب والطالبات للوقوف على سير العملية التعليمية، وتعريفهم بما يتم من تطوير بالجامعة فى شتى المجالات.

بدأ رئيس الجامعة الاجتماع بتوجيه التهنئة بمناسبة ذكرى العاشر من رمضان الذى سطرت القوات المسلحة فيه أسمى معانى البطولة بانتصارهم الباسل على العدو الصهيونى، كما عرض عرضا تقديميا عن ما تم إنجازه فى الفترة الماضية سواء بما يخص بتطوير العملية التعليمية، وكذلك الإنشاءات الجامعية لتوثيق هذا الجانب.

عقب ذلك، استمع رئيس الجامعة لاستفسارات الطلاب عن العديد من الأمور منها: الرعاية الطبية بالكليات، ووجه رئيس الجامعة بتوفير أطباء بالكليات لعدم تكرار الشكوى، كما استفسر أحد الطلاب عن مدى إمكانية إنشاء القرية الأولمبية لخدمة كلية التربية الرياضية، وأكد رئيس الجامعة أنه من المؤكد أنه سيتم إدراجها ضمن خطة الإنشاءات الجامعية فى الفترة المقبلة عقب الانتهاء من خطة الإنشاءات الجارية.

وفيما يخص تكدس الطلاب وبناءً على استفسار إحدى طالبات قسم تكنولوجيا التعليم، وجه عميد الكلية بنقل الشعبة بدءًا من العام المقبل لحرم الجامعة الجديد الذى يستوعب 10000 طالب وطالبة.

عقب ذلك، التقى رئيس الجامعة بأعضاء هيئة التدريس والجهاز الإدارى لمناقشة العديد من الأمور ذات الصلة بالعملية التعليمية وأعمال الامتحانات، وتم حل جميع المشكلات والعقبات وتذليلها، كما ناقش إمكانية تسيير وسائل النقل بالجامعة لخدمة أعضاء الجهاز الإدارى.

وعقد مجلس شئون البيئة وخدمة المجتمع برئاسة الدكتور سيد دعدور، نائب رئيس الجامعة، اجتماعا اليوم لمناقشة خطة السلامة المهنية بعدد من كليات الجامعة وأنشطة الكليات واستعداد قطاع شئون البيئة وخدمة المجتمع لاستقبال قافلة الكشف المبكر عن أورام الثدى لدى السيدات بالتعاون مع كلية طب المنصورة وذلك بعد إجازة عيد الفطر.

"خدمة المجتمع" بجامعة دمياط ينظم قافلة طبية للكشف عن أورام الثدى